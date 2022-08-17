تصفية تودع 3.6 مليار ريال لمستفيدي 19 مساهمة

كشفت لجنة المساهمات العقارية “التصفية” عن أرقامها للنصف الأول من عام 2022 م، حيث أنجزت (19) مساهمة، وصرفت بعدها حقوقاً مالية قيمتها (3.652.861.275) ريالاً.

جهود لجنة التصفية

اتخذت لجنة المساهمات العقارية “تسفه” (216) قراراً خلال (22) اجتماعًا، وانتهت بيع أرض بمساهمات عقارية بمساحة إجمالية (5،460،208.94) مترًا مربعًا، بقيمة (4،023،458،622،85). ريالات ستضطلع اللجنة بمهامها القانونية والمالية والتسويقية والهندسية وغيرها ؛ من أجل تحقيق هدفها الرئيسي المتمثل في إعادة حقوق المساهمين بأفضل ربحية وفي أقصر وقت ممكن.

حماية أموال المساهمين

من الناحية القانونية رفعت “التصفية” في عدد من القضايا وأصدرت أحكام قضائية بمبلغ إجمالي قدره (575،211،678.50) ريال تمثل حقوق المساهمين، وفي الجوانب المالية استردت اللجنة الأموال. من المساهمين في سلسلة مساهمات عقارية بمبلغ (4،300،711،473) ريال، وتجدر الإشارة إلى أن “التصفية” تمت بموجب قرار مجلس الوزراء بتصفية المساهمات العقارية القائمة قبل 22/8/1426 هـ وإعادة الحقوق. من المساهمين.