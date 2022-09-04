تصفِيْق حار لـ كندة علوش وسامر المصري بمهرجان فِيْنيسيا.. والفنانة تبكي

شاركت الفنانة السورية كندة علوش فِيْ الدورة الـ 79 لمهرجان فِيْنيسيا السينمائي مع زوجها الممثل عمرو يوسف، فِيْ أول ظهُور لها بعد أن وضعت مولودها الثاني “كريم”، قبل أيام.

وتابع علوش عرض فِيْلمه “نزوح” مع الممثل السوري سامر المصري، من تأليف وإخراج سعاد كعدان، والذي يصور حياة اللاجئين السوريين فِيْ المخيمات، بعد نزوحهم من منازلهم خلال الحرب السورية. إبراز معاناتهم. داخل المخيمات وإبراز المشكلات الاجتماعية والاقتصادية التي يواجهُونها.

وشاركوا فِيْ فِيْلم “نزوح” سامر المصري وكندة علوش وحلا زين ونزار العاني ودارينا الجندي، فِيْما صورت هِيْلين لوفر مديرة التصوير.

بعد انتهاء الفِيْلم، نالت كندة علوش تصفِيْق حار من الجمهُور. نهضت هِيْ وزوجها وسامر المصري من مقاعدهم وتبادلوا التهاني والبركات، فِيْما لم تستطع علوش السيطرة على دموع الفرح.

كَمْا وثقت الفنانة السورية الأجواء فِيْ مهرجان البندقية السينمائي ونشرت مشاهد من جلسة تصوير هناك بعد ولادة طفلها الثاني.

رشا شربتجي تحذر متابعيها من انتحال شخصيات لها وطلب المال

وكتب سامر المصري عبر حسابه على إنستجرام تصفِيْق شديد استمر لأكثر من ربع ساعة، بعد عرض فِيْلم خروج سامر المصري وكندة علوش، إخراج سعديد كعدان، فِيْ عرضه الأول على مهرجان البندقية السينمائي الدولي #labiennaledivenezia #kindaalloush #soudadekaadan “.

كان الفنان سامر المصري، قد ضيع متابعيه بفِيْلمه الجديد “الخروج”، مشيرا إلَّى أن الفِيْلم استغرق قرابة عام فِيْ الكتابة والتصوير والتحرير، حيث يعمل معه طاقم العمل وعائلة المسلسل برمته. والنشاط والسعادة.

كَمْا سلط الضوء على وجود خوف وتوتر، نابع من المسؤولية الكبيرة لنقل المشاعر الإنسانية فِيْ صورته، وكَمْا هِيْ فِيْ الواقع دون مبالغة، بالإضافة إلَّى تجسيد مواقف إنسانية واقعية تحمل الإحساس المضحك والدموع فِيْ نفس الوقت. .. طقس.

وتابع “اليوم يبدأ العرض الأول لهذا الفِيْلم، من البندقية إلَّى لندن، إلَّى كوريا واليابان، ومن ثم إلَّى العالم العربي. شكرا لكل من ساهم فِيْ إخراج هذا الفِيْلم للناس”.

المصري يتوق لمسلسل “الخنجر” مع كاريس بشار

كَمْا اهتم المصري بمعجبيه مؤخرًا، بمشاهدة مسلسله الجديد “ستلتو” من إخراج أندر أمير التركي، من إنتاج شركة “إم بي سي”، والذي سيعرض أيضًا على قناة “إم بي سي” يوم الأحد 4 سبتمبر. .

أثار المصري اهتمام متابعيه، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل، بنشره برومو شخصية لؤي التي يلعبها فِيْ المسلسل، وهُو رجل متزوج وله طفلان، لكن أخطائه وزلاته ستؤثر فِيْك. أسلوب الحياة

المسلسل من بطولة كاريس بشار، ديما قندلفت، قيس الشيخ نجيب، سامر المصري، نور علي، ريتا حرب، بديع أبو شقرة وغيرهم من نجوم الدراما السورية واللبنانية.