تصل لـ250 دولاراً.. الإعلان عَنّْ أسعار تذاكر حفل وائل جسار بالساحل الشمالي

طرحت الشركة المنظمة لحفل الفنان اللبناني وائل جسار فِيْ منطقة الساحل الشمالي المصري، والمقرر عقده يوم الجمعة المقبل 5 آب، ضمن موسم الحفل الصيفِيْ، التذاكر، وحددت أسعارها على ثلاث فئات. .

وبحسب إعلان الشركة فقد تم تقسيم تذاكر الحفل إلَّى 3 فئات الفئة الأولى (VIP) يبلغ سعر التذكرة 5000 جنيه أي ما يعادل حوالي 250 دولارًا أمريكيًا، بينما يصل سعر التذكرة فِيْ الفئة الثانية إلَّى 2500 جنيه، حوالي 125 دولارا.

يصل سعر التذكرة فِيْ الفئة الثالثة إلَّى 1800 جنيه أي حوالي 100 دولار

وبحسب التقارير المحلية، فإن الشركة المنظمة للحفل تقوم باستعدادات خاصة للغاية من حيث التنظيم، وأجهزة الإضاءة والصوت، والألعاب النارية، ومن المتوقع أن يحضر الحفل حوالي 1000 شخص، وفقًا لترتيبات المنظمة للحفل الجديد.

وكان وائل جسار يروج لحفلته القادمة عبر حسابه على انستجرام، حيث نشر، عبر تقرير الاستوري، ملصق الحفل.

وتعتبر أغنية “أنا لست مصدق” التي قدمها الفنان اللبناني عبر قناته على اليوتيوب، أغنيته الأخيرة وهِيْ من كلمات منصور الشادي وألحان وليد سعد وتوزيع ميكس وماستر أحمد إبراهِيْم.

وائل جسار يعمل حاليا على تسجيل العديد من الأغاني بألوان مختلفة لعرضها على الجمهُور بطريقة “سينغل” خلال الفترات المقبلة.

ورد أن وائل جسار قد هاجم سابقًا أغاني المهرجانات ووصفها بأنها كيتش، وأشاد بموقف هاني شاكر القوي من هذا اللون الغنائي عَنّْدما كان قائدًا للمهن الموسيقية.

وقال فِيْ تصريحات متلفزة “هاجمت المهرجانات لأننا نريد فنون جميلة، وهذه أغاني المهرجانات مؤقتة ولن تعيش، لكننا نفكر فِيْ الأغاني التي تعيش وتطبع فِيْ الذهن منذ سنوات طويلة، وأحيي هاني شاكر. . ” لقراراتهم الصحيحة.

وأوضح الفنان وائل جسار أن الناس يساعدون فِيْ الترويج لهذه الأنواع من الأغاني عَنّْدما يصفقون بأيديهم، مضيفًا “عَنّْدما نضع حدًا لهذه الأنواع من الأغاني، فإننا نشجع الفن الهابط ويجب أن نناضل من أجل خير الجديد. الأجيال وهذه الأجيال “. التوجه نحو هذا الفن مرعب “.

وقال “هاني شاكر يحارب جودة أغاني المهرجانات لتربية جيل مثقف فنياً، والمهرجانات فن رديء، لكن إذا قدمت ألحاناً بالكلمات الطيبة فهِيْ لا تزال حلوة ولكن بدون كلمات مبتذلة”.