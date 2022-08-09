تصل لـ300 جنيه.. مَوعِد وقيمة الزيادة على بطاقات التموين بمصر

أعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين عَنّْ مَوعِد تطبيق زيادة الدعم على البطاقة التموينية.

وأكد وزير التموين أن الطلب سيكون خلال شهر سبتمبر المقبل، وسيتم دعم أصحاب البطاقات التموينية من الأسر الأكثر احتياجًا من خلال زيادة الدعم المخصص لهم بمبلغ 100 جنيه لبطاقة التوريد التي توجد عليها أسرة واحدة. على سبيل المثال، إذا كانت البطاقة مقتصرة على عائلة واحدة مكونة من 4 أفراد، وتحصل على دعم سلعي حاليًا بقيمة 200 جنيه، فسيتم زيادة الدعم إلَّى 300 جنيه، بالإضافة إلَّى ما تحصل عليه الأسر من الخبز المدعوم.

أما بالنسبة لبطاقة التوريد التي يقيد عليها عائلتان أو ثلاث، حيث توجد بعض البطاقات التي يقيد عليها الجد والجدة والأب والزوجة والأولاد، فستزيد بمقدار 200 جنيه، بينما البطاقة التي عليها أكثر من ثلاث عائلات سيتم تسجيل زيادة قدرها 300 جنيه شهرياً ولمدة 6 أشهر، ويمكن لصاحب البطاقة شراء سلع غذائية بقيمة الدعم المخصص لها، وسيتم تنفِيْذها فِيْ الأول من سبتمبر المقبل.

وأكد الوزير أن حزمة قرارات الحماية الاجتماعية الجاري تنفِيْذها حاليا ستفِيْد نحو 36 مليون مواطن يمثلون 7.8 مليون أسرة.

ارتفع سعر الدولار اليوم فِيْ مصر، اليوم الثلاثاء 9 أغسطس 2022، فِيْ البنك المركزي والبنوك الحكومية والخاصة.

ارتفع سعر الدولار اليوم فِيْ مصر فِيْ البنك المركزي إلَّى 19.09 جنيه للشراء، و 19.17 جنيه للبيع، بحسب نشرة البنك المركزي “cbe.org.eg”.

ارتفع سعر الدولار اليوم فِيْ البنك الأهلي إلَّى نحو 19.1 جنيهًا للشراء، و 19.16 جنيهًا للبيع، وفِيْ بنك مصر سجل 19.15 جنيهًا للشراء، و 19.18 جنيهًا للبيع.

قال البنك المركزي المصري فِيْ بيان صدر بشأن ميزان المدفوعات، إن عجز الحساب الجاري اتسع فِيْ الربع من يناير إلَّى مارس، وسط زيادة فِيْ خروج الاستثمارات الأجنبية من محفظة الأوراق المالية بسبب الُغُزو الروسي لأوكرانيا.

اتسع عجز الحساب الجاري إلَّى 5.79 مليار دولار من 5.67 مليار دولار فِيْ الفترة من يناير إلَّى مارس من العام السابق مع اتساع العجز التجاري، ويرجع ذلك جزئيًا إلَّى ارتفاع أسعار السلع الأساسية.

قفزت عائدات السياحة إلَّى 2.38 مليار دولار من 1.32 مليار دولار فِيْ الفترة من يناير إلَّى مارس 2022، حيث استمر السفر فِيْ التعافِيْ من آثار كوفِيْد -19، على الرغم من الانخفاض الحاد فِيْ أعداد السياح الروس والأوكرانيين بعد اندلاع الأزمة الأوكرانية فِيْ أواخر فبراير. بحسب البنك المركزي.