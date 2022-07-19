تصنيف منتخب مصر لكرة اليد عالميا 2022، هناك العديد من الدول التي تهتم بالرياضة والمنتخبات الوطنية، ويتم هذا من خلال استقطاب المدربين الأجانب لتحقيق أفضل النتائج، ويعتبر منتخب مصر لكرة اليد من افضل المنتخبات فهو حقق قفزة نوعية في كرة اليد، والان يستعد المنتخب المصري للبطولة العالمية والتي من المفترض ان تقام كل عامين مرة، ومن المقرر أن تقام في شهر يناير القادم في السويد وبولندا وهنا سوف نتحدث عن تصنيف منتخب مصر لكرة اليد عالميا 2022، تابعونا.

تصنيف منتخب مصر لكرة اليد

في السنوات القليلة الماضية حقق منتخب مصر فوزا كبيرا، وفي الثاني من شهر يوليو تم اجراء قرعة في دولة بولندا، وأعلن اتحاد كرة اليد تصنيفا لمنتخب مصر لكرة اليد للعام الحالي 2022 ميلادي، وجاء هذا على النحو التالي:

في المستوى الأول بطل افريقيا بجانب اسبانيا، والسويد، وألمانيا، والنرويج، والدنمارك.

ستقام بطولة إفريقيا في دولة مصر في 11 يوليو إلى 18 يوليو لعام 2022.

حصلت سلوفينيا وهولندا على بطاقة العبور لبطولة العالم.

تصنيف بطولة العالم لكرة اليد لعام 2022

تعتبر بطولة كرة اليد من أهم البطولات في العالم ومن المفترض اقامتها كل عامين لمرة واحدة، وفي السنوات الأخيرة تم تأجيلها لعدة مرات بسبب انتشار فيروس كورنا المستجد، وتم تصنيف بطولة كرة اليد في العام 2022 في عدد من الدول وسيتم تقسيمها حسب المستويات كالتالي:

المستوى الأول: سيكون فيه السويد، وفرنسا، والدنمارك، وألمانيا، وايسلندا، وبطل افريقيا.

المستوى الثاني: سيكون فيه بلجيكا، وكرواتيا، البرازيل، البرتغال، بولندا.

المستوى الثالث: سيكون فيه المجر، صربيا، البحرين، الارجنتين، وتشيلي وبطل افريقيا الثاني، وبطل افريقيا الثالث، والمملكة العربية السعودية.

المستوى الرابع: سيكون فيه افريقيا 4، ايران، ممثل افريقيا 5، بطل امريكا الشمالية، جمهورية كوريا، سلوفينيا، هولندا.

كرة اليد عالميا في العام 2022

تعتبر كرة اليد من الرياضات لاتي لها متابعة جماهيرية كبيرة والتي تعقد لكل عامين مرة واحدة، وتتم كرة اليد من خلال اشراف الاتحاد الدولي للعبة كرة اليد، وتمت اقامت أول بطولة لكرة اليد في العام 1993 ميلادية، وعقدت حوالي سبعة وعشرون مرة وفازت فرنسا في عدد من الألقاب حوالي ستة القاب، ثم السويد ورومانيا حوالي أربعة القاب.