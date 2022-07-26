تصوير جوي لأمطار أبها | العرب اليوم الإلكترونية

وثقت قناة الإخبارية صورة جوية لمطر أبها التقطها مراسلها عثمان بن مرشد.

فيديو | عبر #snap_news..

تصوير جوي لمطر أبها بواسطة مراسل #الإخبارية عثمان بن مرشد pic.twitter.com/cnD5zDbJMm

– Alekhbariya.net (Alekhbariya_net) 25 يوليو 2022

أمطار غزيرة خلال الأسبوع

من ناحية أخرى، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقرير استمرار احتمالات حدوث عواصف كهربائية في بعض مناطق المملكة، والتي قد تكون مصحوبة بتدفقات غزيرة، وبَرَد، ودوار، وغبار مرتفع يحد من الرؤية الأفقية.

ويتوقع استمرار اثارها مع هطول امطار معتدلة الى غزيرة من غد الثلاثاء الى السبت المقبل في مناطق جازان (فيفا، الخوبة، العارضة، حروب، الحارث، الضاهر، بيش، صبيا، أبو عريش، العارضة، طوال، جيزان، فرسان) ونجران (شرورة، حبونة، بدر الجنوب، نجران)، عسير (أبها، خميس مشيط، النماص، بيشة، تثليث، الحرجة، سراة عبيدة، أحد رفيدة، ظهران الجنوب، محايل، بلقرن، البراك، المجاردة) ومنطقة الباحة (الباحة، بلجرشي، العقيق، القرى، قلوة، المخواة، الحجرة)، بالإضافة إلى مكة المكرمة. منطقة مكرمة (الطائف، ميسان، أدهم، العارضية).

ولا يستبعد أن يمتد تأثيره إلى (العاصمة المقدسة، بحرة، الخرمة، تربة، رانيا، المويح، القنفذة، الليث، جدة)، مع وجود أمطار رعدية مصحوبة بالنزول النشط. التيارات التي تثير الغبار والغبار.