تصوير جوي يوثق إضاءة البرق لسماء أبها

وثق مقطع فيديو، عبر صور جوية، اللحظة التي أضاء فيها البرق السماء فوق مدينة أبها.

فيديو | صاعقة من البرق تضيء السماء فوق أبها وتستمر الأمطار في التساقط. صورة جوية لمراسل #الإخبارية عثمان بن مرشد pic.twitter.com/lRvghxnsIW

– قناة إخبارية (alekhbariyatv) 1 أغسطس 2022

ونشرت الإخبارية، عبر حسابها الرسمي على تويتر، مقطع فيديو يوثق المناظر البانورامية التي شهدتها مدينة أبها خلال اليومين الماضيين وسط هطول الأمطار.

أمطار متوسطة إلى غزيرة

وسقطت أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، بما في ذلك محافظات طريب وسراة عبيدة ومراكز الخانقة والفيض والفرشة وشاني، ثم تدفقت الأودية والشعاب المرجانية.

وبحسب المركز الوطني للأرصاد الجوية، فمن المرجح أن تتكرر حالة الأمطار في الفترة المقبلة بسبب التغيرات المناخية والظواهر الجوية الشديدة والمتطرفة التي تؤثر على المنطقة والعالم.