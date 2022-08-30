تضارب الأنباء حول وفاة اليوتيوبر الأردني أحمد الخليلي

انتشرت أنباء متضاربة عَنّْ وفاة صانع المحتوى الأردني أحمد الخليلي فِيْ مصر مساء الثلاثاء بعد أن نشرت صفحته الرسمية على فِيْسبوك صورته معلنا وفاته.

وجاء فِيْ الرسالة المنشورة على صفحة الخليلي على فِيْسبوك “رحمك الله يا حبيبي. ببالغ الحزن والألم، وبقلوب مؤمنة بحكَمْ الله وقدره، ننعى وفاة الحبيب أحمد الحبيب. خليلي الذي وافته المنية منذ فترة فِيْ مصر .. إنا لله وإنا إليه راجعون .. أطلب الرحمة.

لكن مراسل العربية فِيْ الأردن، عمار الهندي، أكد أنه اتصل بأسرة أحمد الخليلي ومدير أعماله شرف الدين قويدر، لكن بعد ذلك نشر مجهُول على صفحته إعلانا بأنه قد مر. بعيد.

وأضاف الهندي أن عائلة أحمد الخليلي لا يمكنها الاتصال بابنه أو من كان معه لتأكيد خبر وفاته، لأن الهُواتف ليست معهم ولا يعرفون من نشر خبر وفاته. الموت.

وتابع “لا يمكن تأكيد الإعلان عَنّْ وفاته، والسفارة الأردنية فِيْ مصر تحقق فِيْ الأمر مع الأجهزة الأمنية المصرية”.

وقال الهندي “اتصلت للتو بالفندق الذي كان يقيم فِيْه الشاب الأردني أحمد الخليلي فِيْ مصر، وأكدوا لي أنهم سيتفقدون الكاميرات لمعرفة مَوعِد مغادرته الفندق”. لأنه لم يعد إليه بعد “.

على جانبك؛ أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، هِيْثم أبو الفول، أن الوزارة تتابع ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وفاة مستخدم اليوتيوب الأردني أحمد الخليلي فِيْ مصر.

بينما طالب كثير من المتابعين بالانتظار وعدم الترويج لوفاته، حتى تتضح الأخبار الحقيقية، وكثيرون لم يصدقوا هذا الخبر، وكتب أحدهم “موضوع موت أحمد الخليلي لا معَنّْى له! أي أن التدوينة جاءت من حسابها، والصورة مبنية على إيديث، ولا يعلم أهلها ولا السفارة ولا الخارجية، القِصَّة كلها لا تخطر على بالهم !!

كَمْا علق أحد المتابعين “الموضوع الذي يجعل الناس يتساءلون ويقولون إنه من المستحيل أن يكون خبر الوفاة قد نزل على الصفحة ونزل بتصميم يعَنّْي صورة وتعازي. وفِيْ نفس الوقت” ولم يعلم أهله وأصدقائهم بشيء ولم يتلقوا أي خبر ولم تقدم السفارة أي خبر والسؤال من هُو بيت البريد ولماذا لا تجيبون عليهم

وكتب متابع آخر “فقط انشر أي شيء عَنّْ أحمد الخليلي لأن عائلته لا تعرف شيئًا وأتمنى أن يكون الخبر بين يدي أصدقائه المشهُورين. الله يكفِيْكَمْ”. !!!!!!! “