تضخم وإفلاس.. فواتير دولية قاسية بعد نصف عام من حرب أوكرانيا وروسيا

ستة أشهر مضت على الحرب الروسية الأوكرانية، التي غيرت تداعياتها شكل الحياة وتكلفتها فِيْ معظم البلدان، ولم يعد العالم كَمْا كان بعد ذلك.

فِيْ الأشهر الستة من الحرب، أفلست البلدان واقترب آخرون من دورات التعثر، وتضور ملايين الأشخاص جوعا، وضرب التضخم الرهِيْب البلدان المتقدمة التي لم تعرف الأسعار بشدة منذ عقود.

فِيْ غضون نصف عام، انهارت العملات الوطنية، وتدهُور ملف المناخ، وتفاقمت مشاكل سلسلة التوريد، وفقد النظام التجاري العالمي الثقة فِيْ وجود القواعد الأساسية التي يحترمها الجميع.

الموت وخراب البيوت

بالطبع، تبدأ الخسائر الفادحة من طرفِيْ الصراع، روسيا وأوكرانيا، حيث فقدت كييف ما لا يقل عَنّْ 5،587 حياة مدنية، وفقًا لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.

قُتل ما يقرب من 9000 جندي أوكراني فِيْ الحرب، وفقًا لقائد القوات المسلحة الأوكرانية الجنرال فاليري زالوجني.

وفقًا لتقديرات المخابرات الأمريكية، قُتل حوالي 15 ألف جندي روسي حتى الآن فِيْ أوكرانيا وأصيب ثلاثة أضعاف هذا العدد، وهُو ما يعادل عدد القتلى فِيْ الاتحاد السوفِيْتي السابق أثناء احتلال موسكو لأفغانستان بين عامي 1979 و 1989.

بالإضافة إلَّى الخسائر البشرية، خسرت أوكرانيا مساحات شاسعة من سواحلها، وقوضت اقتصادها، وحولت بعض المدن إلَّى أراضٍ قاحلة بسبب القصف الروسي.

كشفت تقديرات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي أن الاقتصاد الأوكراني سينكَمْش بنسبة 45٪ فِيْ عام 2022.

وقال رئيس الوزراء دينيس شميهال فِيْ يوليو تموز إن إجمالي تكلفة إعادة الإعمار بعد الحرب ستكلف حوالي 750 مليار دولار وقد تكون أعلى من ذلك بكثير.

من جانبه، يتوقع البنك المركزي الروسي الآن أن ينكَمْش الاقتصاد البالغ 1.8 تريليون دولار بين 4 و 6 فِيْ المائة فِيْ عام 2022، وهُو أقل من التوقعات فِيْ أبريل بانكَمْاش يتراوح بين 8 و 10 فِيْ المائة.

ومع ذلك، فإن العواقب على الاقتصاد الروسي لا تزال وخيمة ولم تتضح بعد بشكل كامل.

تم استبعاد موسكو من الأسواق المالية الغربية، وفُرضت عقوبات على معظم نخبتها ولديها مشاكل فِيْ استيراد عَنّْاصر مثل الرقائق.

فِيْ الشهر الماضي، تخلفت روسيا عَنّْ سداد سنداتها الخارجية للمرة الأولى منذ الأشهر الكارثية التي أعقبت الثورة البلشفِيْة فِيْ عام 1917.

وضعت وكالة ستاندرد آند بورز روسيا فِيْ حالة “تعثر انتقائي”، بدرجة واحدة قبل التخلف عَنّْ السداد، بينما أشارت وكالة موديز إلَّى “تخلف عَنّْ السداد” بعد أن لم يتلق الدائنون 100 مليون دولار فِيْ نهاية يونيو ولكن دون خفض التصنيف.

التضخم .. ضريبة الحرب العالمية

الحرب بين روسيا وأوكرانيا هِيْ حرب بين دولتين تمثلان سلال مهمة من الغذاء العالمي، ولصنع الأسمدة والأعلاف والطاقة والمعادن، وقد تدهُور إنتاج هذه القطاعات، مما أدى إلَّى تضخم رهِيْب فِيْ كل منهما. الأسعار التي شعر بها العالم كله.

وقد أدى ذلك إلَّى أزمة غذاء مستعرة وموجة تضخم تضرب الاقتصاد العالمي.

وروسيا هِيْ ثاني أكبر مصدر للنفط فِيْ العالم بعد السعودية وأكبر مصدر للغاز الطبيعي والقمح والنيتروجين والبلاديوم فِيْ العالم.

بعد الحرب بوقت قصير، قفزت أسعار النفط العالمية إلَّى أعلى مستوياتها منذ مستويات قياسية فِيْ عام 2008.

أدت محاولات تقليل الاعتماد على النفط والغاز الروسي أو حتى الحد منه إلَّى تفاقم أسوأ أزمة طاقة فِيْ العالم منذ حظر النفط العربي فِيْ السبعينيات.

قفزت أسعار الجملة للغاز فِيْ أوروبا بعد أن قطعت روسيا تدفقاتها عبر خط أنابيب نورد ستريم 1.

ووفقًا لـ Goldman Sachs، فإن التوقف الكامل فِيْ إمدادات الغاز من شأنه أن يغرق منطقة اليورو فِيْ الركود، مع تقلصات حادة فِيْ ألمانيا وإيطاليا.

مستقبل الاقتصادات “متشائم”

يتوقع صندوق النقد الدولي الآن أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.2٪ هذا العام، انخفاضًا من 6.1٪ العام الماضي، وأقل من توقعات أبريل للنمو 3.6٪، وتوقعات النمو فِيْ يناير 4.4٪ وتوقعات النمو 4.9٪ فِيْ أكتوبر.

وفقًا لسيناريو بديل “مقبول”، والذي يتضمن انقطاعًا تامًا لإمدادات الغاز الروسي إلَّى أوروبا بنهاية العام وانخفاض صادرات النفط بنسبة 30٪ أخرى، قال صندوق النقد الدولي إن النمو العالمي سيتباطأ إلَّى 2.6٪. فِيْ عام 2022 و 2٪ فِيْ عام 2023 بمعدل نمو صفري تقريبًا فِيْ أوروبا. والولايات المتحدة العام المقبل.

أدى ارتفاع أسعار السلع الأساسية إلَّى إعاقة الانتعاش فِيْ الاقتصادات العالمية، ومن المرجح أن تظل أسعار السلع الأساسية مرتفعة لفترة أطول.

وهذا بدوره يزيد من مخاطر التضخم المرتفع طويل الأجل، وبالتالي يزيد من مخاطر الركود التضخمي والاضطرابات الاجتماعية فِيْ كل من البلدان المتقدمة والصاعدة.

قطاعات فِيْ وجه المدفع .. سيارات وكيماويات

لقد أثرت تداعيات الحرب بشدة على قطاع السيارات، الذي يعاني بالفعل من ضغوط مختلفة بسبب النقص وارتفاع أسعار السلع والمواد الخام مثل المعادن وأشباه الموصلات والكوبالت والليثيوم والمغنيسيوم.

كَمْا أن شركات الطيران وشركات الشحن تعاني من ارتفاع أسعار الوقود، وشركات الطيران الأكثر عرضة للخطر لأن الوقود يقدر بنحو ثلث إجمالي تكاليفها.

ربما يفسر هذا الضربات المتكررة بين شركات الطيران التي تسعى للحفاظ على بقائها.

حظرت الدول الأوروبية والولايات المتحدة وكندا شركات الطيران الروسية من دخول أراضيها، كَمْا حظرت روسيا بدورها الطائرات الأوروبية والكندية من مجالها الجوي. هذا يعَنّْي تكاليف أعلى لأن شركات الطيران ستضطر إلَّى اتخاذ مسارات أطول.

كَمْا تأثرت المواد الأولية للبتروكيماويات وأصبحت أكثر تكلفة، بينما أثرت أسعار الغاز الطبيعي المرتفعة على أسواق الأسمدة، وبالتالي على صناعة الأغذية الزراعية بأكَمْلها.

الإفلاس والخطر

أصبحت سريلانكا أول دولة تدخل رسميًا فِيْ دورات الإفلاس بعد الحرب الروسية الأوكرانية، بينما رشحت المنظمات حوالي 10 دول أخرى (معظمها أفريقية) لدخول هذه الحلقة المفرغة.

ومع ذلك، نظرًا لاعتمادها على النفط والغاز الطبيعي الروسي، يبدو أن أوروبا هِيْ المنطقة الأكثر تعرضًا لعواقب هذا الصراع.

من المستحيل استبدال جميع إمدادات الغاز الطبيعي الروسي إلَّى أوروبا على المدى القصير والمتوسط ​​، وسيكون لمستويات الأسعار الحالية تأثير كبير على التضخم.

وهذا من شأنه أن يؤدي إلَّى تآكل الاستهلاك الأسري، بالإضافة إلَّى الانخفاض المتوقع فِيْ الاستثمار التجاري والصادرات، وانخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي.