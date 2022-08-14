تضرر الإنتاج فِيْ الهند يهدد 40% من التجارة العالمية للأرز

قد يتضرر إنتاج الأرز فِيْ الهند هذا العام، حيث تسببت قلة الأمطار فِيْ مناطق النمو الرئيسية فِيْ خفض المزارع، مما أثار مخاوف من أن أكبر مصدر للأرز قد يحد من الصادرات بعد كبح مبيعات القمح والسكر لحماية الأمن الغذائي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عَنّْ وزارة الزراعة قولها إن المساحة الإجمالية لزراعة الأرز فِيْ الهند، التي تعد ثاني أكبر منتج فِيْ العالم، قد تراجعت بنسبة 12٪ حتى الآن هذا العام.

ينهار المحصول فِيْ وقت يضر فِيْه ارتفاع أسعار المواد الغذائية بالاقتصادات فِيْ جميع أنحاء العالم، مما يؤثر على مليارات الأشخاص الذين يعتمدون على هذا العَنّْصر الأساسي. تساهم الهند بحوالي 40٪ من تجارة الأرز العالمية.

حظرت الهند صادرات القمح فِيْ مايو وقالت إن الأمن الغذائي للبلاد مهدد، بعد موجة حرارة قياسية أضرت بمحصول القمح فِيْ العديد من الولايات. .

قالت وزارة الزراعة فِيْ وقت متأخر أمس، إن مساحة زراعة الأرز تراجعت إلَّى 30.98 مليون هكتار، حتى 12 أغسطس، من 35.36 مليون هكتار قبل عام. ومع ذلك، زادت المساحة المخصصة لقصب السكر إلَّى 5.52 مليون هكتار من 5.45 مليون.

قال موكيش جين، مدير شركة “سبونج إنتربرايزز” لشحن الأرز، فِيْ تصريحات سابقة، إن أسعار بعض الأصناف زادت بأكثر من 10٪، فِيْ ولايات رئيسية لزراعة الأرز مثل غرب البنغال وأوديشا وتشهاتيسجاره، بسبب ضعف أسعارها. الأمطار والطلب المتزايد على المحصول من بنغلاديش.

وأضاف أن أسعار التصدير للتسليم عبر الشاحنات قد ترتفع من 365 دولاراً حالياً إلَّى 400 دولار للطن فِيْ سبتمبر المقبل.