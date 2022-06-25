تضييق المهبل كل ما تحتاج معرفته حول هذه الجراحة الحميمة

تقليص المهبل هو وسيلة لتجديد العضو التناسلي الأنثوي، من أجل تجديده. تهدف هذه الجراحة إلى تقليص المهبل وتقوية عضلات العجان. من النساء المصابات كيف تسير العملية تكلفتها هل توجد بدائل طبيعية أسئلة وأجوبة.

انكماش المهبل! إذا كان التعبير قد يفاجئ البعض، فهناك حاجة إلى المزيد والمزيد من الممارسة. رأب المهبل أو رأب المهبل هي عملية جراحية تجميلية تهدف إلى تضييق فتحة المهبل وتقوية عضلات العجان (الشفتين).

لماذا نقوم بهذه الجراحة الجنسية

هناك العديد من الأسباب لاستخدام تضييق المهبل.

تجنب مشاكل سلس البول أو هبوط الأعضاء التناسلية (التدلي). مع تقدم العمر أو بعد الحمل المتكرر، يمكن أن يتضخم المهبل بشدة ويضعف منطقة العجان أو الشفرين (مجموعة العضلات التي تدعم الأعضاء التناسلية على وجه الخصوص). يعزز ترهل المهبل هذا النوع من القلق مثل تسرب البول أو التدلي.

(إعادة) اكتساب المزيد من الأحاسيس الجنسية يمكن أن يؤدي الانفتاح المفرط وترهل الأعضاء التناسلية إلى نقص الإحساس أثناء الجماع. يسمح تضييقه للمرأة أن تشعر بجنس زوجها بشكل أفضل.

كيف تتم هذه العملية

غالبًا ما يتم إجراء هذه العملية تحت تأثير التخدير العام وتستمر لمدة ساعة واحدة بشكل عام. يقوم الجراح بعمل شق عند مدخل المهبل، مما يسمح بتشريح عضلات الشفرين. تنتهي إعادة تشكيل الدهون بإعادة تشكيل جدار المهبل.

ما هي المخاطر تتشابه المخاطر مع مخاطر أي عملية جراحية تلك المتعلقة بالتخدير (خاصة في حالة التخدير العام)، والعدوى، والمخاطر المحددة وفقًا للتاريخ الطبي لكل مريض. بالطبع، يجب مناقشة ذلك على أساس كل حالة على حدة مع الجراح قبل العملية.

و بعد للتخفيف الفوري من الآلام بعد الجراحة، يتم وصف مسكنات الألم البسيطة. يوصى بقضاء ليلة قصيرة في العيادة. بعد ذلك، يستغرق التعافي عشرة أيام، وأسبوعين بدون سدادة، وشهر بدون رياضة … وبدون ممارسة الجنس. الصبر أيضا على النتائج المتعلقة بالحياة الجنسية تقدر بعد الشهر الثالث بعد التدخل. له جانب سلبي طفيف، خاصة للسببين الأخيرين.

كم يكلف تضييق المهبل من 5000 إلى 6000 دولار أمريكي. قد يكون العلاج الجزئي مفيدًا في بعض الحالات (الاسترخاء المتتالي بسبب الحمل المتعدد).

ما الذي يجب فعله لتجنب جراحة المهبل

تمرين لتقوية عضلات المهبل. فكر في اليوجا والتانترا وتدليك اليوني! سوف تجدين الكثير من التقنيات لتقوية عضلات المهبل والعجان، وكل ذلك بدون جراحة لشد المهبل!

حارب هذا الهوس بمعايير الجمال (المهبلية) وحاول أن تتقبل نفسك بشكل أفضل.

سنرى في مقال لاحق أن هناك طرق أخرى لتضييق المهبل وبدائل للجراحة (الليزر). حتى ذلك الحين، استمتع بخصوصيتك!