تطبيقية جامعة الملك خالد تواصل استقبال طلبات القبول

تواصل كلية التطبيقية بجامعة الملك خالد استقبال طلبات الالتحاق ببرامج الدبلوم التطبيقي (برسوم) للعام الدراسي 1444، في كل من (أبها – محايل عسير – سراة عبيدة – ظهران الجنوب – رجال ألمع – تنومة) حتى يوم السبت. الثاني والعشرون من محرم الحالي.

البرامج الجامعية التطبيقية

وأوضح عميد الكلية التطبيقية بالجامعة الدكتور أحمد المرعي أن البرامج المقدمة تشمل أكثر من 25 تخصصًا تم بناؤها وفقًا لاحتياجات سوق العمل بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030. بالإضافة إلى مشاركة الخريجين المنفذين في عام دراسي واحد و 3 أشهر من التدريب الميداني، موضحًا أن فترات التدريب الميداني في هذه البرامج تتميز بتنفيذها في مؤسسات القطاعين العام والخاص.

الطلاب المؤهلين

تهتم الكلية التطبيقية من خلال برامجها بتأهيل الطلاب لعدد من الشهادات المهنية والمهنية المعتمدة دوليًا في التخصص ذي الصلة، مما يمنح الخريجين ميزة تنافسية في سوق العمل. مدينة أبها ومحافظات المنطقة، حيث تتوفر هذه الشهادات في ستة أماكن، وللحصول على تفاصيل البرامج قم بزيارة نهاية لهذه الغاية.