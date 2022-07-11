تطبيق الزي الموحد لسائقي الأجرة الرجال والنساء غدًا

غدا الثلاثاء 13 ذو الحجة 1444 هـ الموافق 12 يوليو 2022 م، ستُفرض غرامات على مخالفي اشتراطات الزي الموحد للأجرة العامة وأجرة المطار وسائقي الأجرة الخاصة وسائقي تطبيقات نقل الركاب. .

وكانت هيئة النقل العام قد أعلنت أن الزي الرسمي هو شرط أساسي لممارسة هذه الأنشطة وفق أحكام اللوائح المنظمة لنشاط سيارات الأجرة ووسيط الأجرة والمرشد.

تحسين جودة الخدمات

وبينت الهيئة أن الالتزام بالزي الجمركي سيسهم في تعزيز جهود التنمية بالهيئة الهادفة إلى رفع مستوى جودة الخدمات في أنشطة النقل بشكل عام وفي المعدل والتوجيه بشكل خاص بما يساهم في تحقيق ذلك. تحسين المظهر العام والانطباع الإيجابي لهذه الخدمات الحيوية وارتباطها المباشر بكافة شرائح المجتمع.

زي موحد لسائقي سيارات الأجرة

وأكدت الهيئة أن هذا جزء من مجموعة مراحل التحديث والتحسين المنتظم والمستمر لأنشطة وخدمات نقل سيارات الأجرة وتطبيقات نقل الركاب، بما في ذلك المواصفات الفنية لسيارات الأجرة، ومتطلبات العمر الإنتاجي لهذه المركبات، بالإضافة إلى توفير الدفع الإلكتروني للمستفيدين من هذه الخدمات، والمتطلبات الأخرى الواردة في اللائحة. والتي تأخذ في الاعتبار جميع جوانب التطوير والتحسين أشارت إلى رغبتها المستمرة والمستمرة في خدمة المستفيدين والارتقاء إلى تطلعاتهم، والسعي لتحقيق أعلى معايير الجودة ومعدلات رضا المستفيدين عن خدمات النقل في المملكة.

ودعت الهيئة جميع الموظفين والمهتمين بهذه الخدمات إلى زيارة موقعها على الإنترنت tga.gov.sa للاطلاع على تفاصيل الزي المعتمد، وكافة التفاصيل، وكذلك إمكانية الاتصال بالرقم الموحد 19929.