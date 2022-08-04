تطبيق اللائحة العامة للتراخيص فِيْ الموانئ السعودية اعتبارا من 5 أغسطس

أعلنت هِيْئة الموانئ السعودية “مواني” عَنّْ تطبيق اللائحة العامة للتراخيص والتصاريح التي تحكَمْ الأنشطة التي تدخل فِيْ اختصاصاتها اعتباراً من 5 أغسطس 2022، فِيْ إطار اللوائح المنظمة لعمل الهِيْئة، مع مراعاة. ما هُو مطلوب بموجب اللوائح وصلاحيات الجهات الأخرى ذات الصلة.

يأتي ذلك بعد اعتماده من قبل مجلس فِيْ الفترة السابقة، وتماشياً مع الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية وحوكَمْة تنفِيْذها، والخطط المستقبلية للهِيْئة الهادفة إلَّى تطوير قطاع بحري مستدام ومزدهر، يرسخ مملكة المملكة. كَمْركز لوجستي عالمي وتمكين طموحاته الاقتصادية والاجتماعية.

يهدف إلَّى التحكَمْ فِيْ متطلبات وإجراءات الحصول على التراخيص والتصاريح من قبل السلطة لإجراء الأنشطة والخدمات والعمليات التشغيلية، وكذلك مراقبة وفحص ممارسة هذه الأنشطة بجودة وكفاءة تضمن تحقيق رضا العملاء وتوفر مرجع يضمن الشفافِيْة والوضوح فِيْ إجراءات الترخيص والتصاريح وتوحيد آليات التنفِيْذ، حيث تسري اللائحة على جميع الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المرخص لهم أو المرخص لهم بممارسة أي نشاط أو خدمة فِيْ الموانئ السعودية، بحسب ما أفادت به الصحافة السعودية. وكالة “واس”.

ونصت اللائحة على أن تقوم الهِيْئة بإصدار التراخيص أو تجديدها أو إلغائها أو تعليقها، وتضع الشروط والضوابط الخاصة بأي عمل آخر مرتبط به يمارسه المرخص لهم وفقًا للوائح الخاصة بكل ترخيص. وفق ضوابط كل ترخيص.

تتنوع التراخيص والتصاريح وفقًا لطبيعة وجودة الأنشطة والخدمات المقدمة فِيْ الموانئ، حيث تعتبر “الموانئ” لوائح لكل نوع من أنواع التراخيص والتصاريح على أسس ومعايير تجارية تمكنهم من تنظيم خدماتهم وتطويرها و جذب الاستثمار، حيث تخضع جميع التراخيص والتصاريح بجميع أنواعها للشروط والالتزامات والمتطلبات المنصوص عليها فِيْ اللوائح الخاصة بكل ترخيص أو تصريح.

واعتمد مواني فِيْ لائحته المعتمدة آليات الحصول على الترخيص، من خلال المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، بعد إرفاق جميع المستندات والوثائق والبيانات النظامية المعروفة لمقدم الطلب حسب متطلبات والتزامات ومتطلبات كل نوع من أنواع الترخيص.

يشار إلَّى أن مواني تسعى إلَّى تطوير الأداء التنظيمي ورفع مستويات الكفاءة والقدرة التشغيلية واللوجستية فِيْ الموانئ السعودية وفق أفضل الأسس وأعلى المعايير العالمية، من خلال تعزيز الطبيعة التنظيمية للهِيْئة ونموذجها التشغيلي، بما يضمن تحقيق بيئة تنظيمية وتجارية فعالة وموثوقة، بالإضافة إلَّى تمكين النمو والابتكار فِيْ النظام البيئي البحري فِيْ المملكة.