تطبيق برنامج التعليم المدمج لمسارات الثانوية مع بداية العام الدراسي الجديد

وافقت وزارة التربية والتعليم على تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج التعلم المدمج للمسارات الثانوية ووجهت إدارات ومكاتب التعليم في مناطق ومحافظات المملكة بتنفيذ وثيقة البرنامج في جميع المدارس الحكومية والخاصة من البرنامج الأكاديمي الجديد. عام 1444 م ح.

يهدف برنامج التعليم المدمج للمسارات الثانوية إلى توفير مسارات وفرص تعليمية مرنة للطلاب والطالبات على المسار العام، فضلاً عن تحسين الوصول العادل إلى التعليم على المسارات المتخصصة ودعم الطلاب ؛ اكتساب المهارات التي تمكنهم من الاستعداد للمستقبل والمنافسة العالمية في سوق العمل.

أهداف التعلم المدمج

يستهدف البرنامج الطلاب على المسار العام الذين ليس لديهم أماكن في المسارات المتخصصة بمراكزهم، حيث يتيح لهم الالتحاق ببرنامج تعليمي مدمج يجمع بين دراسة مواضيع المسار العام شخصيًا في الكلية، وموضوعات المسار التخصصي التي لا يتم مشاركتها مع المسار العام الشخصي من خلال الدورات الإلكترونية، وتشمل المسارات التخصص في البرنامج المشترك علوم وهندسة الحاسب، والصحة والحياة، وكذلك إدارة الأعمال والشريعة.

افتح المسارات المتخصصة

كلفت الوزارة مديري التربية والتعليم في المناطق والمحافظات بفتح وظائف تخصصية في برنامج التعليم المدمج للمهن الثانوية وفق معايير محددة، والتعريف بالبرنامج التنفيذي للتطوير الوظيفي والمناهج والأكاديميات بالوزارة، وطلب مراقبة التطبيق. البرنامج في المجال التربوي، وحصر مقترحات التطوير وإرسالها إلى المديرية العامة للتعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد.