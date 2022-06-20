تطبيق برنامج زايد لدعم الإسكان التنموي 2022 رابط تسجيل طلب اشتراك والشروط szhp.gov.ae

تطبيق برنامج زايد للإسكان 2022 ، وهو أحد طرق التقديم لبرنامج الشيخ زايد للإسكان ، والذي تم إطلاقه لتوفير الشقق والوحدات السكنية ، وكذلك المخططات الإسكانية والخدمات التمويلية ، للمتقدمين للحصول على دعم البرنامج ، والتسجيل الإلكتروني متاح في البرنامج من خلال الرابط الرسمي للتسجيل أو من خلال التطبيق على هواتف Apple أو هواتف Android وفق عدد من الشروط العامة والخاصة التي لا يقبلها البرنامج إلا بعد استيفائها.

تنفيذ رابط برنامج زايد التنموي لدعم الإسكان 2022 لتسجيل طلب وشروط الاشتراك

تم إطلاق برنامج الشيخ زايد السكني لتوفير شقق سكنية مناسبة للمواطنين الإماراتيين حيث يتم الاهتمام باحتياجات المواطن المستوفي لشروط الاستحقاق وتوفير المكان المناسب له والذي يعتمد على العمر والدخل وعدد السكان. أفراد الأسرة. يوفر البرنامج العديد من الخصائص حيث يتم الرد على جميع الأسئلة ، ويسمح أيضًا بأن تكون صفحة التسجيل عبارة عن متحدث آلي يجيب مباشرة على أسئلة المتقدمين حول البرنامج وطرق التقديم والاستفادة منه.

شروط الحصول على دعم برنامج الإسكان

أن يكون المتقدم من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة.

متاح للتقدم للأجنبية المتزوجة من إماراتي لديها أطفال منه وليس لديها سكن.

كما يتم قبول المطلقات اللاتي بلغن الثلاثين من العمر وليس لديهن معيل.

قبول رب الأسرة على أساس الأسرة.

يجب أن يكون لدى المتقدم دخل كافٍ للإنفاق على السكن.

يتوفر قرض غير قابل للاسترداد لتعديل وتحسين المنزل.

كما أنه متاح للحصول على قرض لسداد قروض الإسكان الأخرى.

يجب ألا يكون لمقدم الطلب منزل آخر أو لديه منزل غير مناسب للسكن العائلي.

كيفية التسجيل في برنامج الشيخ زايد السكني

. تم إدخاله رابط التسجيل الإلكتروني الرسمي للبرنامج. تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور. إذا لم يكن لديه حساب ، يمكنه إنشاء حساب جديد واتباع خطوات التسجيل. أو معترف به طلبات البرامج السكنية المعتمدة. يقوم مقدم الطلب بتنزيل التطبيق على الهاتف المحمول عبر App Store على هاتف Apple “https://apps.apple.com/ae/app/”. يتم استخدام البرنامج على الفور والاستفادة من خدماته.

وبذلك نكون قد استعرضنا معكم من خلال هذا التقرير الموجز شروط الحصول على دعم برنامج الإسكان ، من خلال تحميل تطبيق برنامج زايد لدعم الإسكان 2022 ، وتقديم وتسجيل طلب اشتراك حسب شروط برنامج الإسكان szhp. gov.ae للشيخ زايد ، وفي حال كان لديك أي استفسار أو سؤال ، فإن قسم التعليقات مفتوح لتلقي أسئلتك واستفساراتك ، وسنعمل جاهدين للإجابة على جميع الأسئلة.