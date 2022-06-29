تطبيق تو يو السعودي يضيف محايل عسير والمجمعة والدوادمي

أضاف التطبيق السعودي “ToYou” مدن محايل وعسير والمجمعة والدوادمي إلى قائمة خدمات التوصيل ليصل إجمالي المدن إلى أكثر من 52 مدينة في جميع أنحاء المملكة. من أجل تلبية احتياجات السكان من خلال تقديم تجربة تقنية فريدة ومميزة، من خلال السرعة والاحتراف، مدعومة بعروض توصيل غير مسبوقة في السوق السعودي.

تقديم أفضل الخدمات

وبهذا المعنى قال المدير التجاري للشركة المهندس زياد بن علي العجلان “انطلاقا من اهتمامنا بالتطبيق السعودي” 2U “لتقديم أفضل الخدمات اللوجستية في المملكة لتوصيل الطلبات، تمكن تطبيق” 2U ” في فترة قياسية للتوسع في أكثر من 52 مدينة، والخطوة التالية هي التوسع الإقليمي في عدة دول في المنطقة.

حيث أن الخدمات اللوجستية عامل أساسي للنمو الاقتصادي وقدرته التنافسية، ونحن بدورنا ملتزمون بجودة الخدمات والمعايير الدولية التي تليق برؤية المملكة 2030 ووضعها على المسار الصحيح للوصول إلى مراتب متقدمة في هذا المجال لتصبح منصة لوجستية عالمية. نظرًا لأن تطبيق “ToYou” عبارة عن منصة لوجستية متكاملة تربط المستخدم والمتاجر والوكيل، فإن تطبيق “ToYou” يعتبر من التطبيقات الرائدة في مجال توصيل طلبات المطاعم وكذلك الصيدليات والمتاجر وغيرها من الهدايا والملابس. ، والعديد من الخدمات الأخرى.

توصيل

جدير بالذكر أن تطبيق “ToYou” لعب دورًا مهمًا في انتشار جائحة كورونا، حيث ساهم في إيصال الطلبات إلى جميع المستهلكين والمواطنين والمقيمين، حيث تعتبر من المتطلبات الأساسية خلال فترة الوباء ؛ وذلك من خلال فريق عمل متكامل يتمتع بالكثير من الطاقة وبأعلى المعايير والجودة.