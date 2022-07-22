تطبيق حزمة عقوبات أوروبية سابعة ضد روسيا.. تشمل حظر استيراد الذهب

وافق الاتحاد الأوروبي على الحزمة السابعة من العقوبات ضد روسيا رداً على غزو أوكرانيا.

قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، إن الاتحاد الأوروبي اتخذ خطوة أخرى للحد من قدرة روسيا على تمويل حربها على أوكرانيا.

تم حظر الذهب، أكبر صادرات روسيا بعد الطاقة.

تفرض حزمة العقوبات الجديدة حظرا على شراء أو استيراد أو نقل الذهب من روسيا وتصديره من روسيا إلَّى الاتحاد الأوروبي أو أي دولة أخرى.

بالإضافة إلَّى ذلك، تم حظر المجوهرات المصنوعة من الذهب الروسي.

شمل توسيع عقوبات الاتحاد الأوروبي أيضًا قائمة بالسلع التي يمكن أن تساهم فِيْ تحسين العمل العسكري أو التكنولوجي لروسيا.

لذلك، فإن القيود الجديدة تشدد الرقابة على تصدير السلع ذات الاستخدام المزدوج إلَّى روسيا.

علقت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين على بدء تنفِيْذ حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا.

وكتبت على تويتر “إنها ترسل إشارة قوية إلَّى موسكو، سنبقي الضغط مرتفعا لأطول فترة ممكنة”. يجب أن تستمر موسكو فِيْ دفع ثمن باهظ “.