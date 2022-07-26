[تطبيق سهل الكويت] موقع نتائج الدور الثاني 2022 الاستخراج الرقمي Sahl APP مربع إلكتروني نتائج

تطبيق سهل الكويت الذي أعلنت وزارة التربية والتعليم الكويتية إعادة عرض نتائج الطلبة فِيْ الجولة الثانية لكل مرحَلْة من المراحَلْ التعليمية الابتدائية والمتوسطة والثانوية ودخولها، كَمْا توفر الوزارة موقع الطالب. النتائج من خلال المربع الإلكتروني للنتائج لاستخراج الرقم المدني، فِيْ حين أن توفِيْر التطبيق الرقمي على الهاتف المحمول هُو إحدى الطرق التي يتم من خلالها استخراج النتائج وبديل للموقع.

تطبيق الكويت السهل

أطلقت دولة الكويت التفاعل الرقمي فِيْ جميع مؤسساتها وهِيْئاتها الحكومية، حيث يعد التفاعل الرقمي أحد متطلبات التفاعل العالمي فِيْ القرن الحادي والعشرين، ويتم تسهِيْل استخدام الخدمات الحكومية من خلال التسجيل والاستشارة والاستخراج وكذلك الدفع الإلكتروني. من خلال الخدمات والتطبيقات الإلكترونية التي يتم توفِيْرها وتنزيلها على الهُواتف، ومن خلال القضاء على الازدحام والبيروقراطية، تصبح البيانات والمعلومات أسرع وأكثر دقة.

[تطبيق سهل الكويت] موقع نتائج الجولة الثانية 2022 استخلاص رقمي لنتائج صندوق سهل التطبيق الالكتروني

توافد الآلاف من الطلاب الذين أنهُوا الجولة الثانية من امتحانات 2022-1443، وبدأ البحث الكبير من خلال رَابِطْ موقع نتائج الطلاب عبر مربع النتائج الإلكتروني، مما جعل الأمر صعبًا على باقي الطلاب، وكانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت سابقًا توفِيْر خدمة تطبيق سهلة التنزيل على الهاتف المحمول لاستخراج النتائج فورًا، خاصة عند تعطل موقع الوزارة فِيْ نتائج الجولة الأولى من امتحانات يونيو الماضي للثانوية العامة.

كيفِيْة تنزيل تطبيق سهل وكيفِيْة استخدامه

الفِيْديو السابق يوضح خطوات تنزيل التطبيق واستخدامه على الهاتف المحمول، وكذلك كيفِيْة التعرف على نتائج الطلاب من خلال موقع وزارة التربية والتعليم، المربع الإلكتروني للنتائج