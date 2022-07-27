تطبيق مدرستي السعودية 1444، تنزيل منصة مدرستي التعليمية الجديد 2022 ، قد سعي الكثير من قبل الطلاب واولياء الأمور من الواطنين والمقيمين حول التعرف على كيفية التسجيل في منصة مدرستي 1444 ، وهو من أهم الامور التي تسائل الأباء حولها داخل المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى أن ذلك من الامور المهمة في وزارة التعليم السعودية ، يمكن من خلالها للطلاب الحصول على الخدمات الإلكترونية للطلاب والطالبات في المملكة العربية السعودية .

تطبيق مدرستي السعودية

حرصت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية على إطلاق برنامج مدرستي لتوفير العديد من الأدوات التعليمية التي يحتاجها الطلاب وأولياء الأمور من خلال الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية بدلاً من استخدام الكمبيوتر، ويمكن استخدام هذا البرنامج للوصول إلى الجدول الأكاديمي بالإضافة إلى ذلك. إلى الواجبات، ويستخدم الطلاب هذا التطبيق أيضًا لعرض دوراتهم التدريبية أيضًا.

قم بتنزيل منصة مدرستي على الهاتف المحمول

على الرغم من أن منصة مدرستي تقدم من خلال جميع متصفحات الإنترنت الشهيرة مثل جوجل كروم إلا أن هناك العديد من الطلاب الذين يفضلون الوصول إلى الجدول الأكاديمي والدورات بالإضافة إلى معرفة المهام التي يمكن من خلالها التنزيل من خلال الروابط التالية.

قم بتنزيل تطبيق مدرستي لنظام Android

يمكننا تحميل برنامج “My School” لجميع الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية التي تعمل بنظام Android من خلال متجر التطبيقات الرسمي، وهو أحد التطبيقات التي توفرها شركة تطوير للخدمات التعليمية. المتعلقة بالمنهج السعودي.

قم بتنزيل منصة مدرستي لأجهزة iPhone

طرحت شركة تطوير للخدمات التعليمية منصة مدرستي لأجهزة الآيفون والآيباد من خلال متجر تطبيقات أبل الرسمي، ويمكننا تحميل برنامج مدرستي للأجهزة الذكية المذكورة “” مباشرة للبدء في متابعة العديد من تفاصيل الدراسة عن بعد، ومنها متابعة مهام الطالب الجديدة ومعرفة جدول الحصص.

قم بتنزيل Microsoft Teams My School Platform

منصتي التعليمية مرتبطة ببرنامج Microsoft Teams لعقد فصول بتقنية الاتصال المرئي عن بعد، ويمكننا تنزيل Times “” لجميع الأجهزة الذكية التي تعمل بنظام IIS، بما في ذلك هواتف iPhone و iPad، بينما يتم تنزيل Thames “” من أجل جميع الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية التي تعمل بنظام Android.

قم بتنزيل My School Platform على جهاز الكمبيوتر

يمكنك تنزيل منصة مدرستي على جهاز الكمبيوتر الخاص بك من خلال برنامج بلوستاكس على النحو التالي

قم بتنزيل BlueStacks على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

قم بتثبيت البرنامج بعد الانتهاء من عملية التحميل.

قم بتشغيل BlueStacks على الكمبيوتر.

اتبع التعليمات لإعداد البرنامج وإضافة معلومات حساب Google الخاص بك.

انقر فوق متجر Play من واجهة BlueStacks.

استخدم شريط البحث للعثور على تطبيق My School.

قم بتثبيت منصة مدرستي من خلال Bluestacks.

ارجع إلى واجهة BlueStacks وقم بتشغيل My School.

معلومات فنية حول تطبيق مدرستي لأجهزة Android و iPhone

يمكننا التعرف على المعلومات الفنية لتطبيق منصة مدرستي من خلال الاطلاع على الجدول التالي.

iOS ذكري المظهر إصدار IOS 11.0 على الأقل أندرويد 4.4 على الأقل الذاكرة المطلوبة 80.3 ميجابايت 35 ميغا بايت تقييم 3.1 / 5 3.9 / 5

تسجيل الدخول إلى تطبيق مدرستي عبر تطبيق توكلنا

يمكن للطلاب على منصة مدرستي استخدام التطبيق على النحو التالي

قم بتنزيل ثقتنا “” على الهاتف المحمول.

قم بتشغيل التطبيق، ثم قم بتسجيل الدخول.

انقر فوق الخدمات من الشريط السفلي.

انقر فوق My School Data Service.

انظر اسم مستخدم مدرستي.

حدد الطالب من القائمة، ثم انقر فوق إرسال.

في انتظار وصول كلمة المرور ضمن رسالة SMS.

قم بتنزيل تطبيق My School وقم بتشغيله.

انقر فوق خيار “تسجيل دخول الطالب”.

اكتب اسم المستخدم، ثم انقر فوق “التالي”.

أدخل كلمة المرور، ثم قم بتسجيل الدخول.

مميزات تحميل تطبيق مدرستي السعودية

فيما يلي بعض أبرز الميزات التي يمكننا الحصول عليها عند تنزيل تطبيق My School

سهولة الوصول يمكن لجميع الطلاب وأولياء الأمور الوصول إلى خدمات تطبيق مدرستي في أي وقت، ويمكن تنزيل هذا التطبيق وتشغيله بسهولة من خلال متجر التطبيقات الرسمي أيضًا.

التوافق تطبيق مدرستي متوافق مع جميع الهواتف والأجهزة الذكية التي تعمل بنظام IOS أو Android، وهي أنظمة تشغيل معظم الأجهزة الذكية التي يستخدمها الأفراد في المملكة العربية السعودية.

الأدوات التعليمية في تطبيق مدرستي

يمكن للطالب الوصول إلى الأنشطة التعليمية التالية من خلال تطبيق My School

الواجبات يمكن للطالب النقر فوق علامة تبويب المهام من واجهة تطبيق مدرستي لعرض قائمة الواجبات، بما في ذلك الواجبات والواجبات المنشورة ضمن الجدول الزمني. تساعدنا علامة تبويب المهام أيضًا في الوصول إلى الفصول والدروس الافتراضية.

جدول الدراسة يفضل العديد من الطلاب الانتقال إلى جدول الحصص الأسبوعي من خلال تطبيق مدرستي. حيث يوفر التطبيق جدولًا مشابهًا للجدول المتاح على المنصة، ويمكن استخدام الجدول للتنقل إلى الفئات المرئية.

الدورات تم عرض علامة تبويب المقررات الدراسية لعرض قائمة الطالب بالمقررات والوصول إلى جميع العناصر التعليمية المتعلقة بها، بما في ذلك الواجبات والاختبارات والمسارات، بالإضافة إلى الأنشطة ودروس الدورة.

رابط منصة مدرستي آخر تحديث school.madrasati.sa

يمكننا الذهاب إلى منصتي التعليمية في المملكة العربية السعودية عبر الرابط مباشرة لتسجيل الدخول ثم متابعة الدراسة عن بعد عبر الإنترنت.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف تطبيق مدرستي السعودية 1444، تنزيل منصة مدرستي التعليمية الجديد 2022 ، و الأدوات التعليمية في تطبيق مدرستي ، و مميزات تحميل تطبيق مدرستي السعودية ، و معلومات فنية حول تطبيق مدرستي لأجهزة Android و iPhone .