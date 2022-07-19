تطبيق نتائج التاسع 2022 سوريا رسمياً إعلان النتيجة الآن

تطبيق نتائج مؤتمر سوريا التاسع 2022 إعلان النتيجة رسميًا الآن من خلال التطبيق الرسمي لوزارة التربية والتعليم السورية والمتاح مجاناً لجميع الطلاب وأولياء الأمور رجالاً ونساءً. تطبيق نتائج الصف التاسع لعام 2022 م فِيْ سوريا من أفضل التطبيقات التي قدمتها وزارة التربية والتعليم فِيْ دولة سوريا لجميع الطلاب وأهالي الطلاب، يتم من خلالها استخراج النتائج ومعرفة الدرجات وتسهِيْل وتسهِيْل كافة الأمور وتقصير وقت الاستعلام عن النتائج بالاسم أو رقم الاشتراك لكل طالب.

تطبيق نتائج مؤتمر سوريا التاسع 2022 إعلان النتيجة رسميًا الآن

لقد تطورت وزارة التربية والتعليم فِيْ الدولة السورية وتقدمت من خلال إنشاء ميزة جديدة، وهِيْ قم بتنزيل استمارة تقديم نتائج الامتحان التاسع 2022 وباقي الامتحانات شبيهة بشهادة البكالوريا فِيْ سوريا حيث بعد تحميل وتنزيل هذا التطبيق يتم الاستشارة والوصول للحصول عليه نتيجة الصف التاسع بسوريا. 2022 م دون الحاجة للذهاب للتسجيل للدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم أو الذهاب إلى مؤسساتهم التعليمية، حيث يستغني هذا التطبيق عن كل هذا ويتم ببساطة عن طريق استخراج النتيجة.



رَابِطْ البرنامج التاسع للنتائج 2022

يستطيعون طلاب الصف التاسع من خلال الرَابِطْ الخاص بتحميل تطبيق على الأجهزة المحمولة التي تعمل بنظام Android، قم باستخراج النتيجة باتباع الخطوات التالية

بادئ ذي بدء، نقوم بتنزيل التطبيق وتثبيته. نتائج الصف التاسع السوري. أطلقتها الوزارة.

أطلقتها الوزارة. يجب على الطالب إدخال البيانات والمعلومات الشخصية والاسم ورقم المقعد والتأكد من صحة البيانات.

انقر فوق الخيارات ليتم تحديدها نتائج التعليم الثانوي الاعدادي الصف التاسع 2022 م.

الصف التاسع 2022 م. تحديد مقاطعة أو مدينة الطالب.

ثم الضغط على إظهار النتيجة للحصول على نتيجة جميع المواد (العربية، الفرنسية، الإنجليزية، الرياضيات، التربية الدينية، العلوم، الدراسات)، ثم فِيْ نهاية إظهار النتيجة، المجموع الكلي للطالب ودرجة النجاح أو الرسوب تم توضيحه.

نتائج وزارة التربية والتعليم السورية للتاسعة بالاسم

يتم الاستعلام عن النتيجة بالاسم من خلال الخطوات التالية

الغضب موقع وزارة التربية والتعليم .moed.gov.sy.

اختر التعليم الأساسي ومرحَلْة الصف التاسع ومقرر 2022.

يتم عرض قائمة عمليات البحث مع خيارات بحث متعددة، مثل الاسم والمدرسة.

أدخل البيانات المطلوبة.

بعد اختيار طريقة البحث، اضغط على كلمة بحث.

حتى تحصل استخراج نتيجة الصف التاسع السوري.

أدنى درجة للرسوب فِيْ التاسعة



إعلان وزارة التربية السورية الحد الأدنى الذي يجب على الطلاب اجتيازه من أجل النجاح فِيْه مقالات التاسع 2022 سورياكانت النتيجة الدنيا للنجاح فِيْ الصف التاسع على النحو التالي

التربية الدينية 8 درجات.

اللغة العربية 30 نقطة.

علوم عامة 16 درجات.

علم الاجتماع 24 درجة.

الفرنسية 12 درجة.

رياضيات 24 درجة.

اللغة الإنجليزية 16 درجات.

لقد وصلنا إلى نهاية الشرح. تطبيق نتائج نوفِيْنا 2022 سوريا أعلن النتيجة رسميا الآن.