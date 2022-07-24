تطبيق نجم للإبلاغ عن حادث مروري عزيزي سائق المركبة داخل حدود المملكة العربية السَعُودِيْة، الدولة مهتمة بسلامتك من أخطار الحوادث والخلافات الناتجة، ولهذا السبب الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية السَعُودِيْة تتناسب خدمة التحقيق فِيْ حوادث المرور متابعة الاتصالات من خلال شركة نجم للحوادث المرورية التي تقدم العديد من الخدمات مثلالتأمين ضد جميع المخاطر والتأمين ضد الغير تعتمد خدمة نجم بشكل أساسي على التحقيق فِيْ أي حادث مروري وتقديم تقرير بالمسؤولية عن مشاركة الطرفِيْن، وهُو تقرير يعمل أمام إدارة المرور والمعارض وشركات التأمين، وهُو الوسيلة القانونية للتقاضي والتعويض. فِيْ حالة وقوع حادث سير، ومن خلال مقالتنا اليوم سنتعرف على خطوات الإبلاغ عن حادث من خلال تطبيق نجم، الإجراءات الواجب اتباعها فِيْ حالة وقوع حادث مروري ومجموعة من النصائح حول حوادث السير وطبعًا أرقام نجمة الاتصال والأشكال التواصل مع نجم لحوادث المرور.

تطبيق نجم للإبلاغ عن حادث مروري

عبر رَابِطْ الموقع الرسمي لشركة نجم للتأمين نعلم ما يقدمه وأصوله على النحو التالي

شركة نجم لخدمات التأمين هِيْ شركة مساهمة مقفلة غير مدرجة فِيْ البورصة.

تأسست شركة نجم عام 1428 هـ الموافق 2007 م بتعاون مشترك بين البنك المركزي السعودي (ساما) والإدارة العامة للمرور.

يهدف إنشاء نجم إلى تعزيز قطاع تأمين المركبات فِيْ المملكة.

تقدم نجم نظام متكامل من الحَلْول والخدمات لجميع المواطنين والمقيمين والزوار.

بالإضافة إلى ذلك، تغطي خدمة نجم 40 مدينة فِيْ جميع أنحاء المملكة.

يتعامل مسؤولو نجم أيضًا مع حوادث المرور، وتقدير الخسائر والأضرار، وتسوية المطالبات، وتقديم خدمات التأمين.

رقم الحادث النجمي

تقدم شركة نجم خدمة التبليغ عن الحوادث المرورية عن طريق الاتصال بالقنوات التالية

بالاتصال على الرقم المجاني الموحد 199033.

تواصل معنا عبر رسائل الواتس اب على الرقم 00920000560.

الإبلاغ عن طريق تطبيق نجم المجاني وإجراءات الإبلاغ عن حادث مروري عبر الهاتف.

يجب الإبلاغ عن الحوادث المرورية على الرقم 993.

نجم جزئي رسمي وأريد الشكوى ضده.

فِيْ حال وقوع حادث مروري وعندما تتعامل مع محقق نجم وتجد أنك منحاز للطرف الآخر

يجب عليك توثيق الحادث وإظهار وجهة نظرك بالصور. قم بالإبلاغ عن شكوى ضد المسؤول عن طريق رَابِطْ الشكاوي والاقتراحات على موقع نجم . أكَمْل البيانات كَمْا فِيْ الصورة المرفقة واضغط على إرسال للإبلاغ. سوف نتصل بك ونسألك عن الحادث ونزودك بالأدلة. كَمْا يمكن التبليغ عن الحادث المروري وسرعة وصول محقق نجم لموقع الحادث خلال فترة زمنية طويلة.

تطبيق نجم للإبلاغ عن حادث مروري على الجوال

يمكنك الاتصال برقم نجم الموحد للإبلاغ عن حادث، أو استخدام التطبيق للإبلاغ عن حادث مروري

يمكن تنزيل تطبيق نجم لنظام Android عبر متجر تطبيقات Google Play أو معرض تطبيقات Huawei.

بالنسبة لهُواتف iPhone، يمكن تنزيل تطبيق نجم من خلال متجر تطبيقات iOS.

https//play.google.com/store/apps/detailsid=com.najm.najm&hl=ar&gl=US

ماذا تفعل فِيْ حالة وقوع حادث

كيفِيْة التبليغ عن واقعة عن طريق نجم باتباع إجراءات التبليغ على النحو التالي

أولاً، تقوم بتشغيل مصابيح وقوف السيارات لجميع عجلات السيارة الأربع. قم بإيقاف تشغيل محرك السيارة. تأكد من أنه يمكنك الدخول والخروج من سيارتك بأمان. قم بتصوير السيارة التي صدمتك إذا حاولت الابتعاد، وخاصة لوحات الترخيص. اخرج من السيارة وتأكد من سلامة الطرف الآخر وحافظ على هدوئك. ضع مثلث عاكس مروري على بعد عشرة أمتار على الأقل من مكان الحادث لتنبيه من يقف خلفك. يرجى الاتصال علي نجم 199033 إذا كان لدى أحد الطرفِيْن أو كلا الطرفِيْن بوليصة تأمين سارية المفعول على سيارتك. إذا سقط جزء من السيارة على الطريق نتيجة الاصطدام ولاحظت ذلك، يجب عليك إبلاغ حركة المرور. صور مركبتين الاصطدام والطريق من خلال تطبيق نجم او ذكرى الحادث على جوالك. أحضر معك وثائق الهُوية والرخصة ورخصة السيارة والتأمين. من أجل سلامتك، إذا كانت هناك هزات ارتدادية، فانتظر بعيدًا عن موقع الاصطدام حتى يصل نجم. سيحضر الضابط موقع الحادث ويصدر تقرير تقييم وقوة ويحصل منه على رقم هذا التقرير.

الإجراءات المتبعة فِيْ حالة وقوع حادث ولا توجد بوليصة تأمين لأطراف الحادث

فِيْ البداية، تحتاج إلى التأكد من تشغيل المنبه رباعي الاتجاهات.

يمكنك التقاط صور للطرف الآخر إذا حاول الهروب وركزت على أرقام السيارات.

اخرج من سيارتك بأمان بعد إيقاف تشغيل المحرك.

تخيل السيارة والحادث واسأل الطرف الآخر عن وجود بوليصة تأمين.

فِيْ حالة عدم وجود وثائق التأمين لدى كلاكَمْا، أو فِيْ حالة الإصابة، اتصل على ترافِيْك 993.

ضع مثلث العاكس على مسافة آمنة قبل موقع الحادث لتحذير حركة المرور القادمة.

ابق فِيْ مكان آمن بعيدًا عن الحادث حتى يصل إليك موظفو المرور.

الاستعلام عن تأمين السيارة فِيْ نجم

يمكن التقديم على تأمين السيارة من خلال نجم باتباع الخطوات التالية

أدخل الويب النجم. ثم ندخل فِيْ خدمات الأفراد. لذلك اخترنا التشاور بشأن بوليصة التأمين. ثم نسجل رقم تعريف المالك. يجب عليك أيضًا تسجيل معلومات السيارة. ثم نضغط على إرسال.

توفر منصة أبشر خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة والتي يمكن التعرف عليها على موقعنا الإلكتروني.

الاستعلام عن حادث مروري برقم حادث تطبيق نجم

عند وقوع حادث مروري والاتصال بنجم، سيصدر المحقق تقريرًا لتحميل أحد الأطراف المسؤولية الكاملة عن الملكية أو المشاركة

مع صدور التقرير يمكنك التوجه إلى شركة التأمين والمرور وشيخ المعرض لتقييم الحادث والحصول على تعويض أو جبر الضرر.

للاطلاع على حادث مروري برقم عبر موقع نجم، نتبع الخطوات التالية اذهب إلى الرَابِطْ للاستعلام عن الحادث على موقع نجم. حدد الاستعلام برقم الخطأ. أدخل رقم الحادث. اكتب رقم الهاتف. بعد ذلك، أدخل الرمز المرئي. ثم انقر فوق إرسال.



ماذا أفعل بعد الحادث لأضمن حقي