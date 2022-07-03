تطبيق يساعدك على التأكد من صحة الأضاحي

أطلقت دائرة التوجيه الزراعي خدمة مستشار الذبح لتحديد الاشتراطات الصحية قبل الذبح وبعده، وقالت في تغريدة على حسابها على تويتر “لمعرفة الاشتراطات الصحية للذبح من الناحية الصحية والأمنية من قبل، أثناء الذبح وبعده، نضع تحت تصرفك خدمة مستشارك للذبح من خلال تطبيق مرشدك الزراعي “.

وأشار إلى أنه يمكن استخدام التطبيق من خلال إرسال رسائل إلى الصفحة على تويتر.

تستمر إدارة الإرشاد الزراعي في رفع مستوى الوعي وتقديم التوجيه بشأن اختيار الذبائح، وسلامتها من الأمراض والأوبئة، ومدى ملاءمتها للذبح.

سلامة الغنم من السعال والعطس

وقالت الإدارة في تغريدة على حسابها الرسمي على تويتر “لضمان سلامة المذبحة وخلوها من الأمراض، يجب أن يكون التنفس طبيعيًا دون سعال أو عطس”.

بشرة خالية من الحشرات

وأوضح أنه لضمان سلامة الذبح يجب التأكد من أن الجلد سليم وخال من الجروح أو الخراجات أو الحشرات الخارجية.

وأشار إلى أهمية الانتظار وإعطاء الحيوان الوقت الكافي لإتمام عملية النزيف، وبعد السلخ قمنا بفحص القلب والكبد والكلى والغدد الليمفاوية.

لون الجسم

وأشار أيضا إلى أنه بعد الذبح والسلخ وتعليق الأضحية يجب التأكد من أن لون الجسد طبيعي، أما إذا تغير إلى الأصفر أو الأحمر الغامق فهذا يدل على سخونة الذبيحة.

امتحان داخلي

يتم إجراء الفحص الداخلي للحيوان عن طريق فحص القلب بشقوق عرضية ؛ للتأكد من خلوه من الحويصلات الشريطية، يتم فحص الكبد للتأكد من أنه طبيعي وخالي من أكياس الماء أو الخراجات أو ديدان الكبد وغيرها من علامات علم الأمراض.