 تطبيق MY IAU يستقبل طلبات الالتحاق بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل

ستطلق جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل بالدمام، الإثنين المقبل، أيقونة استقبال طلبات الالتحاق بالجامعة من خلال تطبيقها الإلكتروني (MY IAU)، لتسهيل المتقدمين من خلال منصة تقنية متقدمة، بالإضافة إلى إمكانية التقديم من خلال بوابة القبول الإلكتروني على الموقع الرسمي للجامعة.

مواعيد الشحن

وأوضحت الجامعة أن التطبيق سيكون متاحًا حتى الساعة 12 ظهرًا يوم السبت 8 محرم 1444 هـ، من خلال تطبيق الجامعة (MY IAU) للأجهزة الذكية، وعبر بوابة القبول الإلكتروني عبر الأجهزة المكتبية أو المحمولة.

قم بتنزيل التطبيق

وسلط الضوء على ضرورة الإعداد المبكر من قبل مقدم الطلب لتنزيل التطبيق الجامعي (MY IAU)، وتصفح أيقونات القبول الإلكتروني، وعرض التفاصيل والمعلومات الخاصة بالمهن والكليات والتخصصات المتميزة والنوعية، داعياً الطلاب الذين يرغبون في التقدم إلى الجامعة. الجامعة لمتابعة حسابات العميد الرسمية لقنوات التواصل الاجتماعي على Twitter و Instagram و Snapchat من خلال المعرف (IAU_AR @)، أو تفعيل التنبيهات كمصدر رسمي للمعلومات الصحيحة، أو من خلال التواصل مع أيقونة المحادثات الفورية على بوابة القبول الإلكترونية.