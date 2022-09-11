تطبيق wigle wifi يتجسس على معلوماتك | ما هي القصة ؟، يعتبر تطبيق wigle wifi واحد من ابرز التطبيقات الذي يعتمد عليها الكثير من المواطنين في دولة سوريا، كونه من التطبيقات الذي تعمل عبر شبكات الانترنت، كما له أهمية كبيرة لدى العديد من الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، وخصوصاً المشتركين في التطبيقات المدفوعة للاستفادة من هذا التطبيق، ولهذا السبب يهتم البعض في التعرف تطبيق wigle wifi يتجسس على معلوماتك | ما هي القصة .

معلومات عن تطبيق wigle wifi

يعتبر التطبيق wigle wifi من أهم التطبيقات الرئيسية في الوطن العربي الذي أخذ شهرة كبيرة بين جميع المستخدمين، ولذلك لأنهم يتمكنوا من الدخول الى الانترنت بواسطة الشفرات الخاصة في البيانات الرئيسية، وهذه العملية غير قانونية في الاحتيال على صاحب شبكة الانترنت، وهذا الشيء مما جعل الكثير من السوريين الذين تمكنوا من التحدث حول التطبيق حتى يتمكنوا من التعرف على الكثير من المعلومات البارزة والمهمة بشأن التطبيق والتعرف عليه بشكل واسع.

شرح تطبيق wigle wifi

يهتم الكثير من الأشخاص المقيمين في سوريا في التعرف على شروحات تطبيق wigle wifi، كونه من التبيقات المساعدة على التجسس على حركات الاتصال بين المواطنين، ولمعرفة المعلومات حول هذا التطبيق عليك مشاهدة الفيديو على النحو الاتي:

خطورة تطبيق wigle wifi في سوريا

نشرت الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة سبب خطورة تطبيق wigle wifi في سوريا، والتي حذرت من استخدامه على الهواتف المحمولة المستخدمة داخل الأراضي السورية. وبررت في بيان لها وصل “غزة تايم” نسخة عنه، أن خطورة هذا التطبيق تكمن في جمع المعلومات عن كافة إشارات الشبكات اللاسلكية ومواقعها الجغرافية والمرافق التي تستخدم هذه الإشارات اللاسلكية، كما يشكل التطبيق أيضًا أداة اختراق للهواتف المحمولة والشبكات اللاسلكية المتصلة بها.

ما هي قصة تطبيق wigle wifi

حصد تطبيق WiGLE WiFi Wardriving في الآونة الأخيرة على بحثاً مكثفاً عبر محرك البحث جوجل ومتجر جوجل بلاي للتطبيقات، وكذلك انتشرت الكثير من التحذيرات بشأن استخدامه من العديد من الخبراء، ولذلك فإننا في هذا المقال سنتحدث بشكل مفصل حول التطبيق واستخداماته.

استخدامات تطبيق wigle wifi

يقدم تطبيق wigle wifi العديد من الاستخدامات المهمة التي يلجئ الكثير من المستخدمين لتحميله من أجل الحصول على هذه الخدمات أو الاستخدامات وهي:

يقدم wigle wifi خدمات تقدير مواقع الشبكات الملاحظة من خلال تقنية GPS

يتيح تسجيل الملاحظات في قاعدة بيانات مخصصة لتعقب الشبكات.

يمكنك المنافسة على لوحة المتصدرين الخاصة بقائمة wigle wifi.

يمكنك الحصول على خريطة للشبكات في الوقت الحقيقي مع بيانات كاملة لها.

يعد wigle wifi تطبيق مفتوح المصدر ومجاني التحميل ولا يتضمن أيّة إعلانات مزعجة.

يدعم تطبيق wigle wifi التصدير إلى ملفات CSV على بطاقة SD (قيم مفصولة بفواصل)و التصدير إلى ملفات KML على بطاقة SD (للاستيراد إلى خرائط جوجل).

وقالت الهيئة في بيان تحذيري عبر صفحتها في “فيسبوك” إن خطورة ذلك التطبيق “تكمن في جمع معلومات عن كافة الإشارات اللاسلكية الشبكية ومواقعها الجغرافية، والمنشآت التي تستخدم هذه الإشارات اللاسلكية، كما يشكل التطبيق أداة اختراق للهواتف المحمولة والشبكات اللاسلكية المتصلة بها”.

تحذير المواطنين السوريين من استعمال تطبيق wigle wifi

لقد حذرت الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة للمواطنين السوريين من استخدام والتعامل مع التطبيق على هواتفهم الذكية داخل الأراضي السورية وفي جميع مناطق سوريا ، حيث انها أوضحت دولة في هذا التطبيق تكتب المعلومات والاشارات للشبكات والمواقع الجغرافية ، وان اداة اختراق للهواتف وللشبكات التي تقوم بالاتصال بها.

أهمية تحميل تطبيق wigle wifi اندرويد عربي 2023

من خلال تطبيق wigle wifi أصبح وصول المستخدمين إلى كافة بيانات شبكة الوأي فاي في كل أنحاء العالم بشكل أسهل، وهو عبارة عن أداة مجانية، مهمتها هو تنبيه المستخدم ليعرف أنه لا أمن في الشبكات اللاسلكي، وفي ذات الوقت فإن wigle wifi يعد خدمة ويب شيقة تتمثل مهمته بشكل رئيسي في جمع نقاط اتصال شبكات واي فاي Wi-Fi في كل مكان في هذا العالم، وهو عبارة عن مشروع بدأ منذ زمن، وأول نقطة اتصال تم تسجيلها عام 2001 وتضاعفت قاعدة البيانات حتى هذا الوقت.

الاتصالات تحذر السوريين من استخدام تطبيق wigle wifi والتعامل بجدية لناحية التحذير

أوضحت الهيئة في صفحتها على موقع فيسبوك أن خطورة التطبيق تكمن في جمع معلومات عن كل الإشارات اللاسلكية الشبكية ومواقعها الجغرافية والمنشآت التي تستخدم هذه الإشارات كما أنه يشكل أداة اختراق للهواتف المحمولة والشبكات اللاسلكية المتصلة بها، وطالبت الهيئة جميع المواطنين بمختلف شرائحهم وأماكن وجودهم الوعي والتعامل بجدية مع هذا التحذير وعدم استخدام هذا التطبيق المحظور أو نشره تحت أي ظرف أو مبرر أو التعامل مع الأطراف المشغلة له أو التي قد تستفيد من استخدامه ضمن الشبكة السورية داعية إلى عدم الانجرار خلف الأصوات التي تحاول التقليل من شأن التحذيرات الأمنية التي تطلقها الهيئة.

تطبيق wigle wifi يتجسس على معلوماتك

من خلال تطبيق wigle wifi يمكن الوصول لبيانات أي شبكة لاسلكية في العالم، وليس هذا فقط بل يمكن الوصول إلى المنشآت الرسمية وغير الرسمية المتصلة بهذه الشبكات، وتيسير معرفة موقعها الجغرافي من خلال تقنية GPS الأمر الذي جعل من تطبيق wigle wifi تطبيقاً مخابراتي بشكل كامل، بعد رصد الزيادة في حالات استخدام تطبيق wigle wifi، أصدرت الهيئة الوطنية لخدمات الشبكات في سوريا تحذيراً من استخدام تطبيق wigle wifi على الهواتف المحمولة، وأكدت الهيئة أن أولئك الذين يستخدمون هذا التطبيق يعني أنهم يعرضون أنفسهم رسميا للمساءلة القانونية.

ما هي مميزات برنامج wigle wifi

يبحث العديد من المواطنين في سوريا حول سبب خطورة تطبيق wigle wifi الذي يتمتع بصفات مميزة ومزايـا رائـع، وتكون مميزات هذا البرنامج كالاتي:

يستخدم GPS لتقدير مواقع الشبكات الملاحظة

كما تسجل الملاحظات في قاعدة بيانات محلية لتعقب الشبكات

أيضاً حمل ونافس على لوحة المتصدرين الخاصة بـ WiGLE.net

كذلك خريطة في الوقت الحقيقي للشبكات وتكامل مع بيانات WiGLE

كما أنه تطبيق مجاني، مفتوح المصدر، دون إعلانات (نرحب بطلبات السحب على https://github.com/wiglenet/wigle-wifi-wardriving)

بالإضافة إلى تصدير إلى ملفات CSV على بطاقة SD (قيم مفصولة بفواصل)

كذلك تصدير إلى ملفات KML على بطاقة SD (للاستيراد إلى خرائط جوجل)

فضلا عن دعم بلوتوث GPS من خلال مواقع وهمية.

أيضاً خيارات صوتية مختلفة للتحكم في الصوت.

تحميل تطبيق wigle wifi للاندرويد وللأفيون اخر اصدار