تطهير الكبد

هناك نوعان مختلفان من فوا جرا

الكبد الدهني – ناتج عن الاستهلاك المفرط للكحول.

الكبد الدهني غير الكحولي – يمكن تطويره عن طريق تناول الطعام بشكل سيء للغاية.

السبب الرئيسي لمرض الكبد الدهني هو الفركتوز في شكل شراب الذرة عالي الفركتوز، وهو أكثر احتمالية بالتسبب بأمراض الكبد الدهنية 20 مرة أكثر من أي سكر آخر.

اثنان من أهم العناصر الغذائية لتصحيح أو عكس مرض الكبد الدهني هما الميثيونين والكولين، وهما موجودان في الأطعمة الغنية بالدهون والبروتين.

نصائح لتنظيف فوا جرا

اخلطي الخضروات الصليبية (أو الخضراوات الصليبية، وهي الكرنب والجرجير والفجل والبروكلي والقرنبيط) والبروتينات (صفار البيض والأسماك)

تخلص من السموم

تخلص من الدهون بتقليل الكربوهيدرات

اتبع نظامًا غذائيًا صحيًا يحتوي على الكثير من الخضار وقليل الكربوهيدرات

الصيام المتقطع – يجبر الجسم على استنفاد مخازن الجليكوجين واستهلاك الدهون.

تناول الكولين كمكمل غذائي، وهو متوفر في متاجر التغذية الرياضية في شكل مسحوق أو أقراص (400-500 مجم).