تطهير وتعقيم المسجد الحرام 12 مرة يوميًّا

قال مدير الإدارة العامة لحماية البيئة وعلم الأوبئة، حسن السويهري، إن المسجد الحرام يتم تطهيره يوميًا، باستخدام أكثر من 70 ألف لتر من المعقمات لتطهير المسجد.

التنظيف المستمر

وتابع الصويهري، في تصريحات لقناة الإخبارية “التعقيم مستمر في المسجد الحرام انسجاما مع فرق التطهير، وفرق التطهير متواجدة على مدار 24 ساعة يوميا، ونستهلك أكثر من 70 ألف لتر من المعقمات يوميا. . وهناك أكثر من 1300 من المعدات والأدوات لتطهير المسجد الحرام، بما في ذلك 11 روبوتًا. “كما تشتمل على أجهزة تطهير متطورة وأكثر من 500 معقم لليدين”.

تعقيم 12 مرة

وأشار إلى أن المسجد الحرام يتم تعقيمه 12 مرة في اليوم قبل الصلاة وبعدها وقبل صلاة الضحى وقبل صلاة الليل.