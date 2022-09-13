تطورات إصابة نجم الهلال.. وهل يلحق بمواجهة الوحدة فِيْ دوري روشن

يواصل فريق نادي الهلال لكرة القدم استعداداته لمواجهة الوحدة فِيْ الجولة الرابعة من دوري روشان للمحترفِيْن.

مَوعِد مباراة الهلال والوحدة فِيْ دوري روشان للمحترفِيْن

يستقبل الهلال نظيره الوحدة، فِيْ الجولة الرابعة من دوري المحترفِيْن، على ملعب الأمير فِيْصل بن فهد “الملز”، الساعة التاسعة مساء الجمعة المقبل.

ويحتل الهلال صدارة جدول الدوري المحترف برصيد 9 نقاط، بينما يحتل الوحدة المركز 11 برصيد 3 نقاط.

تطورات إصابات نجوم الهلال

وأشارت صحيفة الرياضية إلَّى أن مشاركة الكوري جانغ هِيْون مدافع الهلال ضد الوحدة لم تحسم بعد.

وتابع، هناك غموض حول إمكانية تعرضه بسبب عدم تعافِيْه من الإصابة التي تعرض لها والتي أبعدته عَنّْ مباريات الهلال الأخيرة فِيْ دوري روشان وكأس لوسيل الممتاز.

ويخضع المدافع الكوري لبرنامج إعادة تأهِيْل تحت إشراف طبيب الفريق الإسباني خوان دوكي من أجل العودة والمشاركة فِيْ مباريات الموسم المقبل.