تطورات الطقس في مصر خلال الساعات المقبلة.. ارتفاع نسبة الرطوبة

كتب : حسين حمدان

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية استقرار حالة الطقس في مصر خلال الساعات المقبلة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ويسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، بينما يكون الطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

تطورات الطقس

بينما يحدث ارتفاع طفيف في نسب الرطوبة، مع زيادة سطوع أشعة الشمس خلال فترة النهار، والأجواء ستكون حارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، ومن حارة إلى مائلة للحرارة على السواحل الشمالية وأغلب المحافظات المطلة على البحر المتوسط.

ومن المتوقع أن تختلف درجات الحرارة يوم الثلاثاء المقبل عن الربيع، حيث سيكون بداية فصل الصيف، وزيادة نسب الرطوبة خلال فترات النهار تزيد في شهري يوليو وأغسطس في فترات النهار بين ٢٥-٣٠٪ وفي فترات الليل بين ٧٥-٨٥٪.

شبورة مائية في الصباح

وتتكون شبورة مائية في الصباح الباكر، والساعات المتأخرة من الليل على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية، من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري، وتختفي الشبورة مع السادسة صباحًا.

درجات الحرارة

وجاءت درجات الحرارة غدا الاثنين في القاهرة والوجه البحرى 35- 23 والسواحل الشمالية 29- 22 وجنوب سيناء 38- 27 وشمال الصعيد 36- 24 وجنوب الصعيد 43- 27.

بينما جاءت درجات الحرارة يوم الثلاثاء على القاهرة والوجه البحرى 35- 23 والسواحل الشمالية 29- 22 وجنوب سيناء 38- 27 وشمال الصعيد 37- 24 وجنوب الصعيد 42- 27.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة يوم الأربعاء على القاهرة والوجه البحرى 35- 23 والسواحل الشمالية 29- 22 وجنوب سيناء 38- 27 وشمال الصعيد 37- 24 وجنوب الصعيد 42- 27.

تحذيرات الأرصاد

ويحذر خبراء الأرصاد الجوية من انتشار الشبورة المائية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وتناشد الهيئة قائدي السيارات الالتزام بالسرعات المقررة والقيادة بهدوء حرصا على سلامة الجميع.