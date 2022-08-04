تطورات جديدة بخصوص إصابة حسين الشحات في الأهلي

خلال الساعات القليلة المقبلة سيبدأ الدولي حسين الشحات، جناح فريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي، الجري داخل المستطيل الأخضر بعد ثلاثة أسابيع من الجراحة التي خضع لها مؤخرًا نتيجة قطع في غضروف الركبة. .

ويخضع حسين الشحات حاليا لبرنامج إعادة تأهيل للتعافي من الإصابة التي ستمنعه ​​من اللعب للأهلي لمدة شهرين تقريبا، إيذانا بنهاية الموسم للاعب صاحب الجني الأحمر.

يقوم اللاعب ببعض التدريبات الخفيفة في قطر قبل أن يعود للقاهرة في الأيام القليلة المقبلة، بشرط أن يكمل تدريبه التأهيلي داخل أسوار الأهلي فور عودته.

على صعيد آخر أصدر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي قرارا شديدا بعد تعادل فريق كرة القدم الأول للنادي مع نظيره فاركو في الدوري.

ودعا محمود الخطيب مجلس إدارة النادي الأهلي إلى اجتماع طارئ يوم الخميس لبحث تداعيات مباراة فاركو.

يسود حالة من الغضب الشديد بين جماهير الأهلي بسبب الأداء السيئ الذي أظهره الفريق في الفترة الماضية، والذي تسبب في خسارة لقب الدوري للموسم الثاني على التوالي.