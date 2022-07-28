تطورات جديدة بخصوص إصابة محمد الشناوي

كشف الإعلامي أحمد شوبرت، عن تفاصيل جديدة حول إصابة الحارس الدولي محمد الشناوي، الحارس الأول لفريق النادي الأهلي لكرة القدم، خلال مشاركته في قيادة نادي مصر المقاصة في منافسات الدوري المصري الممتاز.

وانتصر فريق الأهلي على مصر المقاصة بهدف نظيف في المواجهة التي واجهتهم على ملعب “الكلية الحربية” مساء الأربعاء ضمن فعاليات اليوم السابع والعشرين للدوري العام.

وقال أحمد شوبرت في الإذاعة، صباح اليوم، إن إصابة محمد الشناوي هي ارتجاج بسيط جدا، مشيرا إلى أنه في حالة جيدة.

وأضاف شوبرت في تصريحاته أنه من المحتمل أن يشارك محمد الشناوي في المباراة القادمة مع المقاولون العرب في مسابقة الدوري العام.

موعد مباراة الأهلي القادمة

وفي المباراة المقبلة، يواجه فريق الأهلي الأول لكرة القدم نظيره في الدوري المصري، فريق المقاولون العرب.

وتقام مباراة الأهلي والمقاولون العرب يوم السبت 30 يوليو في تمام الساعة التاسعة صباحا، ضمن مباريات اليوم الحادي والعشرين واليوم المؤجل من الدوري المصري.