تطورات جديدة بخصوص مستقبل تاو مع الأهلي

كشف فرج عامر، الرئيس الأسبق لنادي سموحة بالإسكندرية، عن آخر التطورات بخصوص مستقبل الجنوب أفريقي بيرسي تاو، الجناح الأول لفريق النادي الأهلي لكرة القدم، داخل ريد كاسل خلال الفترة المقبلة.

وكتب فرج عامر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” “أعتقد أن بيرسي تاو سيكون على قائمة الانتظار للموسم المقبل، لأنه ملتزم بالبقاء في الأهلي”.

وتابع “المدرب أكد أن سواريس يريد الاستجابة للاعبين على مستوى أعلى، من الناحيتين الفنية والبدنية”.

في الفترة المقبلة يطمح النادي الأهلي لرحيل العديد من لاعبيه الأجانب، بعد أن ظهر بعضهم بمستوى منخفض حتى الآن، وعلى رأسهم الثنائي بيرسي تاو ولويس ميكيسوني.

يفضل المدرب البرتغالي ريكاردو سواريس، مدرب الأهلي، التوقيع على ثنائي أجنبي آخر كبديل في السوق الصيفي المقبل، القادرين على إحداث فرق مع العبقرية الحمراء الموسم المقبل.

وفي سياق متصل، أكد شوبرت أن الأهلي سيدعم صفوفه في ميركاتو الصيف المقبل بخمس أو ست صفقات على أبعد تقدير.

وأضاف شوبرت في تصريحاته أن الأهلي نجح في إبرام 3 صفقات حتى الآن، بينها صفقة خارجية وصفقتان بالدوري المصري، مشيرًا إلى أن هؤلاء اللاعبين لا يشملون حارس المرمى، والتعزيزات في الخط الهجومي.

وأوضح شوبرت أن انتقالاتي الدوري المصري ليس لها عواقب أو مشاكل، مؤكدًا أن اللاعب الأجنبي سيكون مفاجأة للجميع ولديه إمكانات كبيرة.