تطورات جديدة بخصوص مفاوضات الأهلي لضم إبراهيم عادل

كشفت تقارير إعلامية، في الساعات الماضية، آخر مستجدات مفاوضات النادي الأهلي للتعاقد مع الدولي إبراهيم عادل، جناح الفريق الكروي الأول لنادي بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكدت تقارير أن إبراهيم عادل أنهى عقده مع مسؤولي نادي بيراميدز للانتقال إلى النادي الأهلي في الصيف الحالي ميركاتو، بعد ضغوط شديدة من اللاعبين للانضمام إلى ريد جيني، ابتداء من الموسم المقبل.

وأشار إلى أن اللاعب حصل على وعد من مديري بيراميدز بترك صفوف الفريق السماوي نهاية الموسم الحالي وإبداء مرونة في مفاوضات الأخير مع الأهلي للانضمام إلى صفوفهم نهاية شهر أغسطس الجاري.

من ناحية أخرى، يستعد الأهلي للمباراة القادمة ضد فاركو كلوب في الدوري المصري الممتاز موسم 2022/2022.

موعد مباراة الأهلي وفاركو

يبدأ موعد مباراة الأهلي وفاركو يوم غد الأربعاء 2 أغسطس الساعة 900 مساءً بتوقيت القاهرة.

كما سيبدأ اجتماع الجني الأحمر أمام فاركو الساعة 1000 بتوقيت مكة المكرمة.

وتأتي مباراة الأهلي وفاركو ضمن مباريات الجولة المؤجلة من الجولة 21 من الدوري المصري.