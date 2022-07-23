تطورات جديدة بشأن صحة محمد الحلو بعد خضوعه لعملية جراحية فِيْ القدم

شهدت الحالة الصحية للفنان المصري، محمد الحلو، تطورات جديدة، بعد شهر من خضوعه لعملية جراحية فِيْ ساقيه، تمثلت فِيْ توصيل الشرايين بالمنظار وتركيب 6 دعامات فِيْ قدمه.

وقال حمادة الحلو، نجل الفنان محمد الحلو، لـ “العرب اليوم” إن جراحة والده فِيْ رجليه كانت شعاع نور فِيْ مرض والده بشكل عام، مشيرًا إلَّى أن الحالة الصحية مستقرة حاليًا. ولكن العملية كانت تبدأ وهناك مشاكل عصبية فِيْ الاطراف مع تنميل فِيْ القدم مع كل حركة.

وأشار حمادة الحلو إلَّى أن والده بحاجة لزيارة الطبيب لفحص مرض السكري لديه ومعرفة ما إذا كانت هذه التغيرات الصحية ناتجة عَنّْ مرض السكري أو إذا كانت هناك مشاكل أخرى هِيْ السبب وراء ذلك.

وأضاف أنه لا صحة فِيْما يقال عَنّْ سفر والده للخارج لبحث حالته مع طبيب خاص، لأن وضعه لا يستدعي ذلك.

بعد حمادة الحلو الوضع قبل الجراحة وتركيب الدعامات لم يكن واضحا عَنّْ سبب مشكلة العصب ويتابع أبي يمشي بشكل طبيعي ولكن ساقيه جافتان ولكن الحمد لله لا يوجد مقارنة بين قبل. . هذا والآن ”، مضيفًا أنه أوقف نشاطه الفني حتى يستقر الاستقرار والصحة العامة ليبدأ حياته العملية.

وكان حمادة الحلو قد كتب منذ فترة على حسابه على فِيْسبوك قال فِيْه “أطول خمس ساعات فِيْ حياتي ولكن الحمد لله خرج بابا فورًا من العمليات بعد تركيب 6 دعامات وإن شاء الله أؤكد لكَمْ. ” لكن الطبيب طلب منع زيارة اليوم لحين شفائه ان شاء الله “.

أعلن حمادة الحلو أن والده يعاني من انسداد فِيْ شرايين ساقيه بنسبة 80٪، مشيرًا إلَّى أن الأطباء قرروا أنه بحاجة إلَّى جراحة عاجلة، بينما طلب من جمهُوره الدعاء لوالده لتجاوز أزمته الصحية.

قدم الفنان محمد الحلو خلال مسيرته الفنية مجموعة من الأعمال الناجحة منها “حبيبي كان زمان”، “عراف”، “أهِيْم سوجا”، “يا بابي”، وخلال مشواره الفني قدم أبرزها. مسلسلات الأغاني ومسلسلات منها “زيزينيا”، “ليالي الأحلام”، “الواسية”، “حياة الجوهري”.