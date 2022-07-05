تطورات جديدة بشأن مصير أبوجبل مع النصر السعودي

كشفت تقارير صحفية، عن تطورات جديدة بشأن مصير الحارس المصري الدولي، محمد أبو جبل، حارس مرمى الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، مع نادي النصر السعودي، خلال الفترة المقبلة.

وكان نادي النصر السعودي قد تعاقد مع محمد أبو جبل حارس مرمى فريق الزمالك الأول لكرة القدم والذي ينتهي عقده مع وايت كاسل نهاية الموسم الجاري.

وأشارت تقارير إلى أن رودي جارسيا مدرب فريق فريق النصر السعودي الأول رفض التعاقد مع الحارس المصري محمد أبو جبل.

وأوضح أن جارسيا طلب التعاقد مع حارس المرمى الكولومبي ديفيد أوسبينا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت تقارير أن وكيل الحارس المصري محمد أبو جبل موجود في القاهرة لإنهاء عقده مع الفوز السعودي.