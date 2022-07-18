تطورات جديدة في مفاوضات الأهلي مع محمد صبحي

أكد الصحفي أحمد شوبرت، أن إدارة النادي الأهلي تتطلع خلال الفترة الحالية للتعاقد مع حارس جديد، بعد تراجع مستوى محمد الشناوي.

وأوضح شوبرت في برنامجه الإذاعي “فاركو حصل على خدمات محمد صبحي من الزمالك بعقد قيمته 5 ملايين جنيه”.

وأضاف “العقد تضمن فقرة تنص على حق فاركو كلوب في شراء حارس المرمى بشكل دائم مقابل دفع 20 مليون جنيه للنادي الأبيض”.

وتابع “حتى الآن لم ينهي فاركو عقد شراء محمد صبحي، وتركه ليقرر بنهاية الموسم، وبدأ الأهلي في أخذ نبض الحارس لينضم لصفوفهم. . “

وأكد “إذا أبرم فاركو العقد فلن يبيع محمد صبحي لأي ناد آخر إلا بعد دفع 30 مليون جنيه، لأن فاركو سيدفع 25 مليون جنيه للانتقال والبيع النهائي”.

وختم “بالإضافة إلى قيمة عقد الحارس الخاص، سيتم حل الأمور في نهاية الموسم الحالي”.

كشف الصحفي أحمد شوبرت، عن حقيقة فرض عقوبات على لاعبي الأهلي عقب هزيمة بيراميدز في الدوري المصري الممتاز.

وقال شوبرت للإذاعة “الأهلي يحتاج إلى استراحة، ولا شك، خاصة بعد النتائج السلبية في الجولة الثانية من الدوري”.

وأوضح، “لكن فريق الأهلي كان في إجازة أمس، وعرفت ذلك بحكم حقيقة أن ابني يلعب للأهلي، لذلك رأيته في إجازة”.

وتابع “سمعت بعض الناس يقولون إن الخطيب جلس مع لاعب الأهلي أمس وقرر تجميد مستحقاته المالية بعد خسارة بيراميدز”.

وأكد “هذا الحديث لم يحدث، وسيعود الفريق للتدريبات بشكل طبيعي اليوم وسيستعد للزمالك دون أي جديد”.

وختم “الجديد هو زيادة فرص ظهور محمد هاني مع الفريق في القمة، بعد اقتراب تعافيه من الإصابة”.