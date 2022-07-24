تطورات جديدة في مفاوضات الزمالك مع فرجاني ساسي

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأحد، عن فتح باب المفاوضات بين نادي الزمالك والتونسي فرجاني ساسي لاعب الدحيل القطري للعودة للفريق.

وأشارت تقارير إلى أن الزمالك استأنف المفاوضات مع ساسي مرة أخرى، لإقناعه بالعودة لصفوف الأبيض الموسم المقبل.

وتأتي مفاوضات الزمالك مع ساسي في ظل علاقته القوية مع أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق نادي الزمالك الكروي.

يأمل مسؤولو نادي الأبيض أن ينجح أمير مرتضى في إقناع ساسي بالعودة للزمالك الموسم المقبل.

وأطلق مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك مفاجأة بشأن عودة التونسي فرجاني ساسي إلى القلعة البيضاء، موجها دعوة إلى محمود الخطيب رئيس الأهلي.

وقال منصور في تصريحات متلفزة “التونسي فرجاني ساسي ترك الفريق لأنه لم يكن هناك مجلس إدارة منتخب في ذلك الوقت”.

وأشار إلى أن هناك مفاوضات جارية مع ساسي أن عودته للزمالك مرة أخرى ممكنة.

وأوضح “رحيل الثنائي المغربي أشرف بنشرقي ومحمد أوناجم ليس من أجل المال، وإنما لأسباب خاصة بهما”.

وتابع “أشرف بن شرقي لديه ظروف شخصية وعائلية في دبي ويود أن يكون في إحدى الدوريات المقربة من الإمارات”.