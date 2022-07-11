تطورات جديدة في مفاوضات سيمبا مع الأهلي لضم ميكيسوني

كشفت تقارير إعلامية، عن آخر التطورات في مفاوضات سيمبا مع لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي لويس ميكيسوني لتشمله خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت قناة كونسيبت التنزانية إلى أن نادي سيمبا التنزاني أجرى اتصالات رسمية مع النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب لبحث إمكانية التعاقد مع لويس ميشوني.

طلب نادي سيمبا التنزاني إعارة لويس ميتشيسوني لاعب فريق الأهلي الأول لكرة القدم.

وأعرب ميكيسوني عن رغبته في العودة لصفوف نادي سيمبا التنزاني، فيما يأمل النادي التنزاني تلقي خدمات النجم.

يستعد الفريق الكروي الأول لنادي الأهلي لمواجهة مستقبله المماثل، في إطار الدوري المصري الممتاز، غدا الثلاثاء.