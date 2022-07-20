تطورات جديدة في مفاوضات قطر القطري مع الأهلي لضم بانون

كشفت الصحافة المغربية، اليوم الأربعاء، عن تطورات جديدة في مفاوضات قطر مع النادي الأهلي للتعاقد مع المغربي بدر بانون.

أكد موقع le360 sport المغربي أن الإدارة القطرية أعادت فتح خطوط الاتصال مع الأهلي.

وقدم عرضًا جديدًا لشراء باقي عقد بانون وضمه خلال السوق الصيفي الحالي.

وأكد الموقع المغربي أن الإدارة القطرية استجابت لطلب المدرب المغربي يوسف السفاري وأعادت فتح ملف شراء بدر بنون.

وقدمت عرضًا ماليًا أكبر لإقناع الأهلي بتسهيل رحيله.

وقرر المسؤولون عن النادي الأهلي مصير الدولي المغربي الدولي بدر بانون مدافع الفريق، بعد رفض العرض الذي قدمه النادي القطري لتولي خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأشارت مصادر داخل الأهلي إلى أن بدر بانون سيواصل تدريباته مع المارد الأحمر بشكل طبيعي لحين وصول عرض جديد للاعب.

كما قرر المسؤولون عن النادي الأهلي موقفهم من بيع النجم المالي أليو ديانج، أول لاعب كرة قدم بالنادي، لنادي النصر، بعد العرض الذي قدمه النادي السعودي لتولي خدمات النادي. النادي المالي الدولي بالسوق الصيفي.

استقرت إدارة القلعة الحمراء على رفض رحيل النجم المالي أليو ديانج لنادي النصر السعودي، بناءً على رغبة اللاعب.

يطمح أليو ديانج في امتلاك خبرة احترافية في أوروبا لم يعارضها الأهلي، طالما أن العرض القوي يناسب اللاعب والنادي.