تطورات حالة عبدالله مشرف بعد إصابته بجلطتين

عاد الفنان المصري عبد الله مشرف إلَّى وحدة العَنّْاية المركزة داخل مستشفى الصفا بمنطقة العجوزة بمحافظة الجيزة، بعد يومين من مغادرته إثر إصابته بجلطة دموية فِيْ “ذراعه”، بحسب تقارير. إجراء. .

كشف شريف، صهر عبد الله مشرف، فِيْ تصريحات خاصة لـ “العرب اليوم”، عَنّْ تطور حالته الصحية، قائلا إنه شعر بتراجع خلال الأسبوع الماضي، مما أدى إلَّى نقله إلَّى المستشفى الإيطالي، حيث تم نقله إلَّى المستشفى الإيطالي. محولة. كان واضحا أنه كان هناك نقص فِيْ الأكسجين، وتم إدخاله للعَنّْاية المركزة لمدة يومين، تم خلالها تعديل معدل الأكسجين حتى وصل إلَّى 92٪، مع استمرار أن جميع الفحوصات الطبية التي أجروها فِيْ ذلك الوقت كانت جيدة جدا وهُو. عاد إلَّى منزله.

وأضاف أنه لاحظ الأربعاء الماضي تغيرًا فِيْ لون “الذراع”، حيث كان يتغير بين الأصفر والأزرق، وعَنّْدما اتصل بالطبيب طلب منه نقله إلَّى المستشفى لإجراء فحوصات على الأوردة والشرايين. منذ ذلك الحين لا يزال بالخارج حتى تستقر حالته الصحية تمامًا ويعود إلَّى المنزل.

وأشار زوج ابنة عبد الله مشرف، إلَّى أن الفنانة المصرية تحسنت كثيرًا وتتفاعل مع عائلتها داخل المستشفى ولا داعي للقلق، مطمئنة الجمهُور بالحالة الصحية، وأنه بانتظار مغادرته المستشفى. مشيرة إلَّى أن الأزمة التي يعاني منها ترجع إلَّى قلة تناوله للطعام، معربا عَنّْ أمله فِيْ ألا يعتمد على الفِيْتامينات إلا حتى تستقر صحته.

الفنان عبد الله مشرف واسمه الكامل “عبد الله محمد عبد الله”، من مواليد 15 فبراير 1942، ويبلغ من العمر 80 عامًا حاليًا، وحصل على شهادة البكالوريوس من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1968، وعُيِّن لاحقًا بمسرح الطليعة، حيث قدم العديد من المشاهد الصغيرة فِيْ بعض الأعمال المسرحية منها “عفاريت الورق، أهل الخير، ليالي شهرزاد ودندرمة”.

عمل عبدالله مشرف فِيْ مسرح الفنان المصري محمد صبحي، حيث كانت فلسفته أن المسرح هُو المدرسة الحقيقية للفنان، وشارك محمد صبحي فِيْ بطولة العديد من الأعمال، من بينها “أنت حر، بربري،” الميرادور، الأعذار، لعبة الستة، كارمن.

بعد فترة من العمل فِيْ المسرح، تحول عبد الله مشرف إلَّى التليفزيون وقدم عدة مسلسلات منها “رجل خطير جدا خارج السيرة الذاتية”، وازداد رصيده إلَّى الجمهُور بسلسلة كوميدية اجتماعية “دياريو واي بونيتو”.، ثم شاركت فِيْ مسلسل “زيزينيا ضحك أبو جنان، أطفال الشوارع، العمة نور، فارس بلا حصان”.

على الرغم من أن عمله فِيْ السينما جاء بتقديم أدواره الأولى من خلال فِيْلم “الخبيبة”، إلا أنه واصل بعد ذلك مشاركته فِيْ العديد من الأفلام مع عدد لا يحصى من النجوم، ومن أبرز أعماله “عدو الوحوش، كتيبة التنفِيْذ، البيض والحجر،” هروب، هجوم، رحلة حب، وكذلك فِيْ الزمالك “. قلب جريء، أريد حقي، هرب الأطفال، أطفال حبيبة، ما هُو مجرم، تحدثوا عَنّْ الحب، جعلتني مجرمًا، كاريوكي، ابق فِيْ طريقك، كَيْفَ، بليشو، بوبوس.