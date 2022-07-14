تطورات خطيرة فِيْ الأهلي.. “اعتزال السومة وتصعيد الأزمة إلَّى فِيْفا”

لا يوجد حاليا أي صوت فِيْ المجتمع الرياضي السعودي، باستثناء مستقبل النجم السوري الكبير عمر السومة، مع فريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي، بعد هبوطه إلَّى الدوري الأصفر.

وانضم عمر السومة (33 عاما) إلَّى الأهلي فِيْ صيف 2014 من صفوف فريق نادي القادسية الكويتي الأول لكرة القدم.

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منذ انضمامه إلَّى الراقي قبل 8 سنوات، سجل النجم السوري الكبير 193 هدفاً وصنع 22 آخرين خلال 242 مباراة رسمية. حيث أصبح هداف الفريق على الإطلاق، فِيْ دوري المحترفِيْن وأبطال آسيا.

* معركة السومة والأهلي بعد الهبوط

بعد سقوط فريق كرة القدم الأول، شهدت علاقة السومة والأهلي العديد من التقلبات، من إصرار النجم السوري على البقاء فِيْ قلعة الراقي، إلَّى خطر “تصعيد” الأزمة عبر الدولي. اتحاد “الفِيْفا”.

* فِيْما يلي تسلسل زمني لـ “معركة” عمر السومة مع مجلس إدارة الأهلي

– 28 يونيو السومة يقرر البقاء مع الأهلي. عدم الرغبة فِيْ الخروج من الباب الضيق.

– 29 يونيو رغم قرار الاستمرار مع الأهلي .. 7 أندية عربية تتقاتل لتوظيف السومة.

30 يونيو عقب الخلاف العربي على ضمها، وافقت إدارة الأهلي على بيع عقد سوما.

– 2 يوليو بعد ربط أسمائهم بسوما .. الأهلي والزمالك نفى المصريون التفاوض مع اللاعب.

5 تموز / يوليو النصر يدخل معركة السومة. أفِيْد أن العالم قد تفاوض رسميًا مع اللاعب.

12 تموز / يوليو عقب انضمام الأهلي إلَّى “حزبه” .. اشترط صوما أن يتقاضى متأخراته “12 مليون ريال”.

12 يوليو بعد اشتراط حصوله على حصته، يقترح الأهلي على السومة البقاء مقابل تخفِيْض “نصف راتبه” والاعتزال نهاية موسم 2022-2023.

– 13 يوليو النصر ينسحب من اتفاق سوما. كَمْا ترفِيْ إدارة عائلة معمر، سيكون اللاعب “تابعًا” للفريق.

– 13 يوليو .. رداً على اقتراح البقاء بنصف راتب .. هدد عمر السومة برفع شكوى رسمية ضد الأهلي لدى الفِيْفا.