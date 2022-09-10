تطورات خطيرة فِيْ قضية رودريغيز.. أزمة تهدد الاتحاد

كشف القانوني أحمد الشيخي عَنّْ إحراز تقدم جدي فِيْ قضية لاعب الرأس الأخضر جاري رودريغيز ضد نادي الاتحاد، لاسترداد متأخراته.

ونشر آل الشيخ رسالة عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين المصغر “تويتر” نصها كالتالي

“لقد علمنا أن كاس على وشك حل قضية غاري و # الاتحاد، ونتوقع أن يستمر التقاضي من خلال تبادل المذكرات، وليس جلسات الاستماع.

– حُكَمْ على اللاعب بمبلغ ابتدائي مرتفع للغاية حوالي 37 مليون

يُذكر أن النقابة ممنوعة حاليًا من التسجيل بسبب قضية نياكاتي التي نشرناها قبل أسبوع فقط

حظا سعيدا للاتحاد وللجميع.

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وكان الشيخي قد أكد أن الاتحاد أنهى عقد جاري رودريغيز مقابل رسوم يتم دفعها على أقساط، لكن النادي لم يوافق على دفع أي رسوم.

لعب رودريغيز، المحترف حاليًا فِيْ أولمبياكوس، مع الاتحاد بين أكتوبر 2022 وسبتمبر 2022.

وشارك رودريغيز فِيْ 31 مباراة مع الاتحاد فِيْ مختلف المسابقات وأحرز 5 أهداف وقدم 7 تمريرات حاسمة.

يشار إلَّى أن المهاجم يوسف نياكاتي أكد أن لديه قضية معلقة مع الاتحاد، والتي صدر فِيْها قرار نهائي ملزم من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فِيْفا”، بحرمان الاتحاد من التسجيل خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، حتى يتم دفع الرسوم المتأخرة للاعب. (انظر التفاصيل).

بدأ الاتحاد مشواره فِيْ دوري روشان السعودي، بفوزه على العدالة بثلاثة أهداف، ثم تعادل مع الاتفاق بدون أهداف، ثم فاز على الرائد 1-0 فِيْ الجولات الثلاث الأولى من موسم 2022.2023. .

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