تطورات ساخنة فِيْ النصر.. “التحقيق مع مسلي آل معمر وضم كافاني”

شهدت الساعات القليلة الماضية بعض التطورات الساخنة. وتتعلق بقضية نادي النصر ضد الاتحاد والنجم المغربي عبد الرزاق حمدالله وكذلك الميركاتو الدولي هذا الصيف.

تقدم مجلس إدارة النصر بشكوى إلَّى الفِيْفا، مع إرسال تسجيلات صوتية، إلَّى لجنة المحترفِيْن السعودية. يتضمن مفاوضات بين حمدالله ونادي الاتحاد، خلال الفترة المحمية لعقد اللاعب، مع قلعة العالم.

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أما بالنسبة لسوق ميركاتو الصيفِيْ، فقد استأجرت إدارة النصرة برئاسة موصلي المعمر الحارس الكولومبي ديفِيْد أوسبينا والظهِيْر الأيسر الإيفواري جيزلان كونان ولاعب الوسط البرازيلي لويس جوستافو.

* قضية النصر وعبد الرزاق حمدالله

وفِيْ هذا السياق أعلن الإعلامي الرياضي سعود الصرامي أن لجنة الاحتراف استدعت مسؤول نصراوي كبير. لسماع أقواله فِيْ قضية عبد الرزاق حمدالله.

وكشف الصرامي فِيْ تغريدة عبر حسابه على موقع التدوين الصغير “تويتر”، عَنّْ استدعاء المسؤول النصراوي ؛ جاء بعد الحصول على شهادة “الشخصية الاعتبارية”.

وأشار الصحفِيْ الرياضي إلَّى أن “الاحتراف” سيحقق الانتصار مع المسؤول، للحصول على الرد، كَمْا ورد فِيْ خطاب “الشخصية الاعتبارية”، الذي وصل مؤخرا إلَّى اللجنة، تحت عَنّْوان “عاجل ومهم جدا”. “

وكان الصرامي قد أعلن فِيْ وقت سابق أن اللجنة المهنية استمعت إلَّى شهادة “شخص اعتباري” مغرم بنادي الاتحاد. مصير الانتصار وقضية الحمد الله التي هزت الشارع الرياضي السعودي فِيْ الأشهر الماضية، ستتغير.

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توقع الجمهُور الرياضي فِيْ المملكة العربية السعودية أن يتوقع النصراوي الرسمي ؛ إنه يسلي معمر رئيس النادي.

نقل كافاني للنصر

على صعيد آخر، أثار الإعلامي الرياضي سامي بن جدوع، المقرب من النصر، الجدل حول انتقال المهاجم الكولومبي إدينسون كافاني إلَّى قلعة العلم.

وكتب ابن جدوع على حسابه فِيْ تويتر اسم كافاني ومعلومات عَنّْه. وقد اعتبر الجمهُور الناصري هذا تلميحًا إلَّى أنه سينضم إلَّى النصر خلال الصيف الحالي. خاصة وأن اللاعب أصبح مرتبطًا بشدة بـ Universal Castle.

يشار إلَّى أن كافاني ليس مرتبطًا حاليًا بأي نادٍ، بعد انتهاء عقده مع الفريق الأول لكرة القدم نادي مانشستر يونايتد فِيْ الأول من يوليو الجاري.