تطورات “صادمة” فِيْ النصر قبل مواجهة ضمك.. ومفاجأة للاتحاد

يواجه الفريق الكروي الأول لنادي النصر أزمة دفاعية كبرى قبيل المباراة “المتوقعة” فِيْ ضمك.

ويواجه النصر الفريق الأول لنادي قم لكرة القدم فِيْ الجولة الثالثة من مسابقة دوري الروشان السعودي 2022-2023 السبت المقبل.

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وفِيْ هذا السياق أعلنت صحيفة “الرياضية” غياب الثنائي الدفاعي سلطان الغنام وعلي لقمي عَنّْ حزب ضمك. بسبب الاصابة

وأشارت الصحيفة إلَّى أن الخراف ؛ وسيكون حاضرا فِيْ مباراة الباطن، فِيْ اليوم الرابع من دوري روشان السعودي.

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بينما يعمل الطاقم الطبي، يستعد لاغامي ؛ – المشاركة مع الفريق الكروي الأول لنادي النصر أمام الاتحاد يوم 2 أكتوبر فِيْ منافسات الدور الخامس.

من جهته، أكد المدرب الفرنسي رودي جارسيا، مدرب نادي النصر، “تجربة” الثلاثي حمد المنصور وعبدالله الخيبري وعلي الحسن فِيْ مركز الظهِيْر الأيمن. لاستخدام إحداها أمامك بعد التأكد من غياب الغنام والقمي.