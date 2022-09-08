تطورات فسخ التعاقد مع حارس الأهلي

عقد مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة وليد معاذ، جلسة مع حارس المرمى البرازيلي، لمناقشة الإنهاء الرسمي للعقد، حتى ينسى اللاعب التوقيع على لاعب أجنبي بديل.

وكانت تقارير قد أشارت إلَّى إصابة حارس المرمى البرازيلي بإصابة مزمنة، ما دفع إدارة الأهلي للتفاوض معه على التنحي بالتراضي.

قرر مجلس إدارة الأهلي، برئاسة وليد معاذ، التوقيع على ثلاثي أجنبي جديد، من أجل دعم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بعَنّْاصر مميزة، مما سيسهم فِيْ عودة سريعة إلَّى دوري المحترفِيْن.

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وكشفت صحيفة “عكاظ”، اليوم الخميس، أن إدارة الأهلي أبلغت الحارس البرازيلي باستبعاده من قائمة الفريق فِيْ الموسم الجديد، بشرط التوصل لاتفاق بين الطرفِيْن على تسوية الأمور الاقتصادية. .

واستطاع مجلس معاذ التعاقد مع الثلاثي الأجنبي الهُولندي الفِيْصلي لاعب الفِيْصلي الهُولندي هشام فايق والجزائري رياض بودبوز والأنجولي ميشال باستوس لموسم واحد.

الأهلي سيقييد بودبوز وباستوس وفايك بدلا من الكرواتي فِيْليب برادريتش والأرجنتيني ليساندرو زاغاري والبرازيلي رينان ريبيرو.

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