تطورات قانونية مرعبة.. هروب حمد الله و”تهبيط” الاتحاد فِيْ يد النصر

الاتحاد ومهاجمه المغربي عبد الرزاق حمدالله يواجهان سيناريوهات كارثية بعد خسارة الفصل الأول من قضية الفوز.

وتقدم النصر بشكوى رسمية للجنة المهنية السعودية والفِيْفا تضمنت “تسجيلات صوتية”. يفترض أنه كان هناك تحريض من الاتحاد للحمد الله على مغادرة قلعة العلم والانتقال إلَّى العميد.

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وأعلنت “المهنية” الثلاثاء الماضي، معاقبة الاتحاد بحرمانه من عقود “مدة تسجيل” ووقف الحمد الله لمدة 4 أشهر كاملة.

لكن يبدو أن مجلس إدارة نادي النصر برئاسة موصلي المعمر مصمم على مزيد من التصعيد ضد الاتحاد والنجم المغربي. الأمر الذي ينذر بقرارات صعبة للغاية.

“السعودية الرياضية” تستعرض سيناريوهات الاتحاد والحمد الله بعد قرار اللجنة المهنية. بحسب عدد من المحامين الرياضيين خلال الساعات الماضية ..

* سيناريوهات الحمد الله “بعد الإيقاف”

– السيناريو الأول الانتماء لنادي “غير سعودي” خلال فترة الإيقاف. لتكون قادرًا على اللعب بشكل طبيعي.

السيناريو الثاني خصم 50٪ من راتبه مع الاتحاد أثناء الإيقاف إذا بقي فِيْ الفريق.

* سيناريوهات الاتحاد “بعد تصعيد النصر”

السيناريو الأول إيقاف حمدالله لولاية جديدة، وحرمان الاتحاد من التسجيل “لفترتين” من قبل الفِيْفا.

– السيناريو الثاني إنزال أو خصم نقاط من النقابة فِيْ حالة “إثبات” الانتصار أمام اللجنة التأديبية ووجود تلاعب بالنتائج. بالتحريض.

من جانبه اتخذ مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الهِيْلي سلسلة من القرارات المستعجلة .. التخفِيْف من آثار هذه العقوبات الكارثية ؛ هذا ما يلي

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القرار الأول التظلم من جزاءات اللجنة المهنية أمام مركز التحكيم الرياضي.

القرار الثاني طلب “تدابير مؤقتة” ؛ – رفع عقوبة الحمد الله مؤقتا. انتظار الحكَمْ فِيْ الاستئناف.