تطورات قضية مقتل شيماء جمال كاملة، كل يوم تحدث تطورات جديدة حول قضية مقتل شيماء جمال على يد زوجها قبل أيام، كما أنه في الساعات الاخيرة كشفت ابنة الاعلامية شيماء جمال اختفاء والدتها قبل العثور عليها في فيلا بالبدرشين، و سنتعرف بشكل أكبر على آخر تطورات قضية مقتل شيماء جمال

قضية مقتل شيماء جمال

كشفت منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المصرية في الآونة الاخيرة بعض التفاصيل حول التحقيقات مقتل شيماء جمال على يد زوجها، وتضمنت بعض التحقيقات حول أقوال بعض الشهود بان القاضي المتهم تزوج من الاعلامية شيماء جمال بشكل عرفي ، وتحصلت على بعض الصور الخاصة بها ومقاطع الفيديو لعلاقتهم بالفراش وتم تهديده بالإعلان عن زواجها وبعد ذلك حصلت خلافات بينهم أدى الى قتلها ودفنها في الفيلا.

تطورات قضية مقتل شيماء جمال كاملة

قبل ساعات كشفت ابنة الاعلامية شيماء جمال، بعض الكواليس الخاصة باختفاء والدها، وحسب ما بينت ابنه شيماء، في التحقيقات بأنه في يوم الاثنين العشرين من يونيو، كانت أبنه شيماء جمال على تواصل دائم مع ابنتها على الجوال حتى الساعة السادسة 6.49 دقيقة تم فقد الاتصال مع امها، ومن هنا زادت الشكوك علما بأن والدتها كانت تخطط الى السفر في اليوم التالي.

سبب مقتل شيماء جمال

السبب الحقيقي حول مقتل المذيعة شيماء جمال هي خلافات عائلية بينها وبين زوجها القاضي، وذلك بتهديده بإفشاء سر أسرته ليقوم زوجها بضربها على رأسها ثم القيام بخنقها ، بعد ذلك باشرت السلطات المصرية بالبحث عنها حتى تم العثور عليها بعد ثلاثة أسابيع، وتم العثور عليها جثة هامدة، في الفيلا الخاصة بالقاضي، وتمت المباشرة بالتحقيقات القتل.

تعتبر شيماء جمال من أبرز الشخصيات المعروفة والبارة في جمهورية مصر العربية، كما وتم العثور عليها مقولة في فيلا زوجها، وتطورات قضية مقتل شيماء جمال تتطور يوما بعد يوم وأخيرا بينت بنت الاعلامية شيماء كفية اختفاء أمها.