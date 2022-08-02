تطورات مثيرة بمفاوضات بامسعود والاتحاد ونادي عاصمي يدخل بالصفقة

كشفت تقارير صحفِيْة عَنّْ تطورات جديدة فِيْ صراع التوقيع مع أحمد بمسعود ضاهر الفِيْحاء خلال فترة الانتقالات الصيفِيْة الحالية.

التحق أحمد بامسعود بالفِيْحاء فِيْ صيف 2022 بعقد لمدة 5 سنوات قادما من نادي الهلال حيث بدأ مسيرته الرياضية بكرة القدم.

بقي موسم واحد لمسعود، 26 عاما، فِيْ نادي الفِيْحاء، وسيدخل الفترة المجانية التي تسمح له بالتوقيع مع أي ناد فِيْ يناير المقبل.

وذكرت صحيفة الرياضية، اليوم الثلاثاء، أن إدارة نادي الفِيْحاء لا تمانع فِيْ بيع المدة المتبقية من عقد اللاعب لأي فريق.

وبحسب مصدر مسؤول فِيْ نادي الفِيْحاء، توقفت مفاوضات الاتحاد مع أحمد بامسعود منذ فترة، مؤكدًا أنهما لا يمانعان فِيْ بيع عقدهما للاتحاد، حيث لم يكن هناك مبلغ مالي لاستخدامه.

وأكد الزعيم الفِيْحاوي أن ناديه تلقى فِيْ الفترة الماضية رغبة من نادي العاصمي لتولي خدمات أحمد بامسعود، بعد أن توقفت إدارة النقابة عَنّْ التفاوض دون سبب.

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