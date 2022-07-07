تطورات مثيرة في أزمة عبدالله السعيد والأهلي ..طالع التفاصيل

كشف هاني زهران محامي عبدالله السعيد، أول لاعب في فريق بيراميدز الكروي، عن تطورات جديدة في قضية اللاعب ضد النادي الأهلي.

وقال زهران في تصريحات تليفزيونية “المحكمة الرياضية بعثت إلينا رسالتين جديدتين بخصوص أزمة عبد الله السعيد والأهلي، حيث أكدت أن القرار الصادر عن مركز التوفيق والتحكيم غير ملزم.

وأضاف “أكدت محكمة التحكيم الرياضية أنه لا يمكن إصدار قرارات في هذه القضية إلا بعد صدور القرار النهائي.

وتابع “المحكمة الرياضية رفضت طلب الأهلي إنهاء إجراءات القضية المعروضة عليه، مشيرًا إلى أن جلسته الأولى قد تكون في أغسطس المقبل.

وتابع “يفترض الآن، بعد أن تلقى النادي الأهلي الخطابات الواضحة من المحكمة الرياضية، رفع الحجز على أصول عبدالله السعيد، والتأكيد على أنه إذا لم يتم تنفيذ ذلك، فإن الأحمر. سيكون تحت عقوبة. من عقوبات الفيفا لعدم احترام قرارات الكأس.

وختم “الأهلي يفترض أن يدفع تعويضات لعبد الله السعيد، ونحن مستعدون لفتح حوار مع الأحمر لكننا لن ندفع أي شيء ونطالب بالتعويض”.