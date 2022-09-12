تطورات “مثيرة” فِيْ إصابة نجم العدالة قبل مواجهة الشباب

كشفت تقارير صحفِيْة، اليوم الاثنين، عَنّْ آخر الأخبار الصحية للاعب فواز الطريس لاعب فريق العدالة، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة الخليج الماضية.

وأصيب الطارس فِيْ ذروة أوتار الركبة، خلال المواجهة مع العدلة والخليج فِيْ اليوم الثالث من دوري روشان السعودي، حيث عجز اللاعب عَنّْ إكَمْال المباراة.

يستعد فريق العدالة لمواجهة نظيره الشاب، الأربعاء المقبل، فِيْ اليوم الرابع من دوري روشان السعودي، الموافق للموسم الرياضي 2022-2023.

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وأكدت صحيفة الرياضية، أن فواز الطارس أجرى تصويرًا بالرنين المغناطيسي فِيْ موقع الإصابة فِيْ فخذه، حيث من المتوقع ظهُور نتائج الأشعة السينية اليوم، خلال فترة إعادة التأهِيْل وعودة اللاعب للمشاركة، حيث ستقام المباريات. كن مصمما.

يشار إلَّى أن التارس كان قد انتقل من نادي الهلال إلَّى نادي العدالة فِيْ وقت سابق من الموسم الجاري على سبيل الإعارة لموسم واحد.

ويحتل فريق العدالة المركز الخامس عشر فِيْ جدول دوري روشان السعودي بنقطة واحدة من 3 مباريات.

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